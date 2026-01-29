Європа опинилася під шквалом критики Трампа, Сі, Путіна і Зеленського: що сталося

Європа останнім часом дедалі частіше стає об’єктом різкої критики з боку світових лідерів – від президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна до президента Росії Володимира Путіна та навіть президента України Володимира Зеленського. Про це пише The Economist, зазначаючи, що ці зауваження часто відображають внутрішні політичні інтереси самих критиків, а не лише оцінку стану Євросоюзу.

Європейські лідери Фото: із відкритих джерел

Видання констатує, що Європу дедалі частіше зображають як "слабку та надокучливу". Дональд Трамп регулярно звинувачує європейців у невдячності та саморуйнуванні через міграційну політику. Під час виступу в Давосі він заявив, що Європа "стає невпізнаваною через мігрантів", а також поставив під сумнів надійність союзників по НАТО.

Критику з боку Вашингтона посилив і держсекретар США Марко Рубіо, заявивши, що Франція та Німеччина роками недофінансовували оборону, намагаючись зберегти щедрі соціальні програми. Водночас, за оцінками західних дипломатів, Пекін сприймає Європу як розділений і малоконкурентний регіон, ослаблення соціальної моделі якого Китаю вигідне.

Особливе місце займає російська позиція. Презирство Володимира Путіна до Європи має глибокі ідеологічні корені. Прокремлівські експерти заявляють, що Росія остаточно відмовилася від "європейських ілюзій" і позиціонує себе як євразійську державу, орієнтовану на Схід.

Критикує Європу й президент України Володимир Зеленський, який у Давосі назвав ЄС "фрагментованим калейдоскопом" держав, що часто бракує єдності та рішучості. Водночас The Economist наголошує: попри всі недоліки, Європа залишається ключовим і щедрим партнером України.

"Європа може бути надокучливою, але вона не приречена бути слабкою", — підсумовує видання.

