logo
Русский Українська

BTC/USD

45170.76

ETH/USD

3270.19

LTC/USD

173.45

USD/UAH

26.89

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Европа оказалась в опасности: в каких регионах ученые прогнозируют суровые засухи
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа оказалась в опасности: в каких регионах ученые прогнозируют суровые засухи

Исследователи из Германии и Канады показали, что Европу в будущем ожидают учащения засух, которые будут более длительными и более суровыми

сегодня, 09:45
Автор:

Хмільовська Інна

Засуха, вызванная длительным дефицитом осадков, несет риск серьезных экономических и экологических последствий для общества. Ожидается, что появление этой значительной гидрометеорологической опасности сильно увеличится во многих регионах из-за изменения климата, однако она также подвержена большой изменчивостью внутреннего климата. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Water.

Европа оказалась в опасности: в каких регионах ученые прогнозируют суровые засухи

Суровые засухи, фото с открытых источников

Для анализа конкретного региона Европу поделили на восемь регионов с разными климатическими характеристиками: Британские острова, Скандинавия, Средняя Европа, Альпы, Восточная Европа, Франция, Средиземноморье и Пиренейский полуостров. Это требует оценки климатических тенденций и горячих точек, которая учитывает изменения, обусловленные внутренней изменчивостью.

Учитывая высокую внутреннюю изменчивость, результаты исследований показывают четкое общее увеличение длительности, количества и интенсивности засух в будущем. Кроме того, ученые обнаружили сильные сезонные различия с заметным увеличением летних засух и уменьшением зимних засух в большинстве регионов. Процент летних засух, за которыми следуют влажные зимы, растет во всех регионах, кроме Пиренейского полуострова. Через особенно строгие тенденции высыхания Альпы, Средиземноморье, Францию и Пиренейский полуостров предлагают считать горячими точками засухи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что засуха завершилась Австралия соберет второй по величине урожай пшеницы. Австралийские фермеры собираются собрать свой второй по величине урожай пшеницы после долгих лет засухи, поскольку главный прогнозист страны во вторник повысил оценку производства почти на 10% до более 30 миллионов тонн из благоприятных дождей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frwa.2021.716621/full
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ