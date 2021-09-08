Европа оказалась в опасности: в каких регионах ученые прогнозируют суровые засухи

Засуха, вызванная длительным дефицитом осадков, несет риск серьезных экономических и экологических последствий для общества. Ожидается, что появление этой значительной гидрометеорологической опасности сильно увеличится во многих регионах из-за изменения климата, однако она также подвержена большой изменчивостью внутреннего климата. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Water.

Суровые засухи, фото с открытых источников

Для анализа конкретного региона Европу поделили на восемь регионов с разными климатическими характеристиками: Британские острова, Скандинавия, Средняя Европа, Альпы, Восточная Европа, Франция, Средиземноморье и Пиренейский полуостров. Это требует оценки климатических тенденций и горячих точек, которая учитывает изменения, обусловленные внутренней изменчивостью.



Учитывая высокую внутреннюю изменчивость, результаты исследований показывают четкое общее увеличение длительности, количества и интенсивности засух в будущем. Кроме того, ученые обнаружили сильные сезонные различия с заметным увеличением летних засух и уменьшением зимних засух в большинстве регионов. Процент летних засух, за которыми следуют влажные зимы, растет во всех регионах, кроме Пиренейского полуострова. Через особенно строгие тенденции высыхания Альпы, Средиземноморье, Францию и Пиренейский полуостров предлагают считать горячими точками засухи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что засуха завершилась Австралия соберет второй по величине урожай пшеницы. Австралийские фермеры собираются собрать свой второй по величине урожай пшеницы после долгих лет засухи, поскольку главный прогнозист страны во вторник повысил оценку производства почти на 10% до более 30 миллионов тонн из благоприятных дождей.

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