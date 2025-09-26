Европа пыталась, но ей не удалось избежать войны с РФ: премьер Дании насторожила заявлением

Рубрики
В Дании после вторжений дронов заявили, что Европа уже находится в гибридной войне, и указывают на Россию как главную угрозу. Об этом пишет "Politico", цитируя премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
Метте Фредериксен. Фото: из открытых источников
Чиновница заявила, что Европа находится в состоянии гибридной войны. Но инициатором противостояния выступили не европейский страны, а именно Россия. Причиной стали массовые инциденты с дронами, которые заставили временно закрывать аэропорты страны и парализовали работу авиасообщения.
Она акцентировала, что такие инциденты происходят не случайно, есть "определенная закономерность, и она не выглядит хорошо".
По словам Фредериксен, официального подтверждения относительно виновников пока нет, но она прямо указала на Кремль.
СМИ отмечает, датские власти повысили уровень тревоги и усиливают систему противодействия дронам. В ближайшее время армия и полиция будут активнее применять антидронные системы для защиты критической инфраструктуры.
Фредериксен также отметила, что Дания получает помощь от Украины, которая делится своим опытом в борьбе с дроновыми атаками.
В начале месяца Министерство обороны Дании публично подтвердило приобретение франко-итальянской системы ПВО SAMP/T стоимостью 58 миллиардов датских крон (7,7 миллиардов евро). Это крупнейшая оборонная закупка в истории страны.
