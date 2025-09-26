logo

Европа пыталась, но ей не удалось избежать войны с РФ: премьер Дании насторожила заявлением
НОВОСТИ

Европа пыталась, но ей не удалось избежать войны с РФ: премьер Дании насторожила заявлением

Премьер Дании заявила, что Европа уже в гибридной войне, а Россия главная угроза

26 сентября 2025, 15:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Дании после вторжений дронов заявили, что Европа уже находится в гибридной войне, и указывают на Россию как главную угрозу. Об этом пишет "Politico", цитируя премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Европа пыталась, но ей не удалось избежать войны с РФ: премьер Дании насторожила заявлением

Метте Фредериксен. Фото: из открытых источников

Чиновница заявила, что Европа находится в состоянии гибридной войны. Но инициатором противостояния выступили не европейский страны, а именно Россия. Причиной стали массовые инциденты с дронами, которые заставили временно закрывать аэропорты страны и парализовали работу авиасообщения.

"Эти нарушения воздушного пространства свидетельствуют, что мы в начале гибридной войны против Европы", — заявила премьер в обращении к нации.

Она акцентировала, что такие инциденты происходят не случайно, есть "определенная закономерность, и она не выглядит хорошо".

По словам Фредериксен, официального подтверждения относительно виновников пока нет, но она прямо указала на Кремль.

"Есть одна страна, которая представляет наибольшую угрозу для безопасности Европы, и это Россия", — заявила премьер.

СМИ отмечает, датские власти повысили уровень тревоги и усиливают систему противодействия дронам. В ближайшее время армия и полиция будут активнее применять антидронные системы для защиты критической инфраструктуры.

Фредериксен также отметила, что Дания получает помощь от Украины, которая делится своим опытом в борьбе с дроновыми атаками.

В начале месяца Министерство обороны Дании публично подтвердило приобретение франко-итальянской системы ПВО SAMP/T стоимостью 58 миллиардов датских крон (7,7 миллиардов евро). Это крупнейшая оборонная закупка в истории страны.

"Именно поэтому мы расширяем европейскую оборонную промышленность и создаем собственную оборонную индустрию в Дании. События последних дней только подчеркивают важность этих шагов", — прокомментировала премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему неизвестные дроны появились над Скандинавией: какие сигналы посылают Европе.




Источник: https://www.politico.eu/article/europe-hybrid-war-danish-prime-minister-says-russia-drones/
