Європа намагалася, але їй не вдалося уникнути війни з РФ: прем'єр Данії насторожила заявою

У Данії після вторгнень дронів заявили, що Європа вже перебуває у гібридній війні, і вказують на Росію як головну загрозу. Про це пише "Politico", цитуючи прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Метте Фредеріксен. Фото: з відкритих джерел

Чиновниця заявила, що Європа перебуває у стані гібридної війни. Але ініціатором протистояння виступили не європейські країни, а саме Росія. Причиною стали масові інциденти з дронами, які змусили тимчасово закривати аеропорти країни та паралізували роботу авіасполучення.

"Ці порушення повітряного простору свідчать, що ми на початку гібридної війни проти Європи", — заявила прем’єр у зверненні до нації.

Вона наголосила, що такі інциденти відбуваються не випадково, є "певна закономірність, і вона не виглядає добре".

За словами Фредеріксен, офіційного підтвердження щодо винуватців поки немає, але вона прямо вказала на Кремль.

"Є одна країна, яка становить найбільшу загрозу для безпеки Європи, і це Росія", — заявила прем'єр.

ЗМІ зазначає, данська влада підвищила рівень тривоги і посилює систему протидії дронам. Найближчим часом армія та поліція активніше застосовуватимуть антидронні системи для захисту критичної інфраструктури.

Фредеріксен також наголосила, що Данія отримує допомогу від України, яка ділиться своїм досвідом у боротьбі з дроновими атаками.

На початку місяця Міністерство оборони Данії публічно підтвердило придбання франко-італійської системи ППО SAMP/T вартістю 58 млрд. датських крон (7,7 млрд. євро). Це найбільша оборонна закупівля історії країни.

"Саме тому ми розширюємо європейську оборонну промисловість і створюємо власну оборонну індустрію в Данії. Події останніх днів лише наголошують на важливості цих кроків", — прокоментувала прем'єр.

