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Европа решительно осудила действия России, отметив, что это «циничный шаг» и «совершенно аморально»

Европейские политики критически реагируют на решение Кремля выйти из зерновых соглашений.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на решение России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, которая позволяла экспортировать украинские товары в Африку, Европу и Азию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter фон дер Ляен.

Европа решительно осудила действия России, отметив, что это «циничный шаг» и «совершенно аморально»

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Россия неоднократно угрожала выйти из зерновых соглашений, однако ранее усилиями ООН и Турции удавалось убеждать Кремль продолжать соглашение. В этот раз в Москве сообщили, что с 18 июля "зерновой коридор" для кораблей не будет действовать, а территория станет опасной.


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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен критически отреагировала на решение Кремля.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, невзирая на усилия ООН и Турции. ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира", — заявила фон дер Ляен.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра также резко отреагировал на решение России выйти из соглашения.

"Совершенно аморально, что Россия продолжает использовать еду как оружие. Нидерланды призывают Россию немедленно возобновить реализацию Черноморской зерновой инициативы", — заявил Хекстра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на удары по Крымскому мосту и анонсировал совещание Путина. Песков во время выступления заявил, что атака по мосту не повлияет на решение о продлении зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали о Наталии Гуменюк, которая считает, что за взрывами на Крымском мосту могут стоять россияне. По ее словам, они могут совершить провокацию и выйти по Черноморской зерновой инициативе.



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Источник: https://twitter.com/vonderleyen/status/1680893040330768384
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:20

Насправді зерна в світі вистачає. Просто припиниться постачання дешевого "брудного" тіньового зерна від продажу якого українське суспільство не отримує жодної користі. Це не цинічно заохочувати тіньову економіку і корупцію в центрі Європи? Навіть в Африці прагнуть розвивати етичній, соціально відповідальний бізнес, який сплачує достойну зарплату, податки, несе соціальну відповідальність, має корпоративні цінности. Чому з України зробили якійсь дешевий інструмент в економіці? Та військових найманців, які за гроші, як Пригожин, виконують завдання: "захищають всю Європу" своїм життям? Поки половину західного фінансування і зброї розкрадається: "ознак розкрадання якої корумпованою владою, не помічено".


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