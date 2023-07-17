Европа решительно осудила действия России, отметив, что это «циничный шаг» и «совершенно аморально»

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Slava Kot
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на решение России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, которая позволяла экспортировать украинские товары в Африку, Европу и Азию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
Россия неоднократно угрожала выйти из зерновых соглашений, однако ранее усилиями ООН и Турции удавалось убеждать Кремль продолжать соглашение. В этот раз в Москве сообщили, что с 18 июля "зерновой коридор" для кораблей не будет действовать, а территория станет опасной.
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен критически отреагировала на решение Кремля.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра также резко отреагировал на решение России выйти из соглашения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
Также "Комментарии" писали о Наталии Гуменюк, которая считает, что за взрывами на Крымском мосту могут стоять россияне. По ее словам, они могут совершить провокацию и выйти по Черноморской зерновой инициативе.
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сегодня, 15:20
Насправді зерна в світі вистачає. Просто припиниться постачання дешевого "брудного" тіньового зерна від продажу якого українське суспільство не отримує жодної користі. Це не цинічно заохочувати тіньову економіку і корупцію в центрі Європи? Навіть в Африці прагнуть розвивати етичній, соціально відповідальний бізнес, який сплачує достойну зарплату, податки, несе соціальну відповідальність, має корпоративні цінности. Чому з України зробили якійсь дешевий інструмент в економіці? Та військових найманців, які за гроші, як Пригожин, виконують завдання: "захищають всю Європу" своїм життям? Поки половину західного фінансування і зброї розкрадається: "ознак розкрадання якої корумпованою владою, не помічено".