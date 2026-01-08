Европа снижает ставки: планы по военному присутствию в Украине резко пересмотрены

Европейские страны корректируют планы возможного военного присутствия в Украине на фоне обсуждений мирного урегулирования, существенно уменьшая численность контингента и пересматривая задачи будущей миссии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

По данным издания, Великобритания и Франция сейчас рассматривают вариант направления в Украину до 15 тысяч военнослужащих в случае подписания мирного соглашения. Это значительно меньше показателей, которые ранее обсуждались в рамках так называемой "коалиции желающих".

Изначально в Лондоне допускали участие до 10 тысяч британских военных в составе объединённых сил численностью около 64 тысяч человек. Однако реальные возможности армии сделали такой сценарий малореалистичным. Военные источники отмечают, что фактический вклад Великобритании вряд ли превысит 7,5 тысячи солдат, что уже считается серьёзной нагрузкой, учитывая, что численность регулярной армии страны составляет около 71 тысячи подготовленных военнослужащих.

Франция остаётся единственной страной, помимо Великобритании, которая открыто заявила о готовности направить своих военных непосредственно в Украину. Предполагается, что французские подразделения дополнят общий контингент, при этом их размещение планируется в западных регионах страны – вдали от линии боевых действий. При этом источники признают, что даже показатель в 15 тысяч военных выглядит чрезмерно оптимистичным.

Германия, в свою очередь, рассматривает альтернативный формат участия – развертывание сил на территории Польши или Румынии. Такой подход позволит Берлину участвовать в обеспечении безопасности региона без прямого присутствия в Украине.

Согласно обсуждаемым планам, британские и французские военные должны сосредоточиться на подготовке украинской армии и контроле за созданием защищённых объектов для хранения оружия и техники. В оборонных кругах Великобритании считают, что Россия вряд ли решится нарушить возможное соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Дональда Трампа, опасаясь реакции США.

