Європа знижує ставки: плани щодо військової присутності в Україні різко переглянуті

Європейські країни коригують плани можливої військової присутності в Україні на тлі обговорень мирного врегулювання, суттєво зменшуючи чисельність контингенту та переглядаючи завдання майбутньої місії. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела в оборонних колах.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Великобританія та Франція зараз розглядають варіант направлення до України до 15 тисяч військовослужбовців у разі підписання мирної угоди. Це значно менше за показники, які раніше обговорювалися в рамках так званої "коаліції охочих".

Спочатку в Лондоні припускали участь до 10 тисяч британських військових у складі об'єднаних сил чисельністю близько 64 тисяч осіб. Проте реальні можливості армії зробили такий сценарій малореалістичним. Військові джерела зазначають, що фактичний внесок Великобританії навряд чи перевищить 7,5 тисяч солдатів, що вже вважається серйозним навантаженням, враховуючи, що чисельність регулярної армії країни становить близько 71 тисяч підготовлених військовослужбовців.

Франція залишається єдиною країною, окрім Великобританії, яка відкрито заявила про готовність направити своїх військових безпосередньо до України. Передбачається, що французькі підрозділи доповнять загальний контингент, при цьому їхнє розміщення планується у західних регіонах країни – далеко від лінії бойових дій. При цьому джерела визнають, що навіть показник 15 тисяч військових виглядає надмірно оптимістичним.

Німеччина у свою чергу розглядає альтернативний формат участі – розгортання сил на території Польщі чи Румунії. Такий підхід дозволить Берліну брати участь у забезпеченні безпеки регіону без прямої присутності в Україні.

Згідно з обговорюваними планами, британські та французькі військові мають зосередитися на підготовці української армії та контролю за створенням захищених об'єктів для зберігання зброї та техніки. В оборонних колах Великобританії вважають, що Росія навряд чи зважиться порушити можливу угоду про припинення вогню, досягнуту за посередництва Дональда Трампа, побоюючись реакції США.

