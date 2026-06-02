Европа снова пресмыкается перед Россией: что теперь говорит Румыния о российском дроне

Есть старый бюрократический жанр – "ничего не произошло, но мы очень обеспокоены". Именно в этом жанре в последние дни выступают румынские власти после истории с российским дроном, упавшим на территории страны-члена НАТО. Об этом рассказал политолог Владимир Цибулько.

Эксперт отмечает, что сначала звучали осторожные формулировки об "объекте неустановленного происхождения". Затем появились заявления о русском следе. Далее последовали заверения, что угрозы для населения нет. Потом, что ситуация серьезная. Еще позже необходимо избегать эскалации. Одним словом, если составить все заявления вместе, получается классический дипломатический ребус: Россия виновата, но так, чтобы никто не подумал, что Россия виновата настолько, чтобы из-за этого пришлось что-то делать.

"Особенно интересно выглядит позиция президента Никушора Дана. С одной стороны, он не может отрицать очевидное. Если российский беспилотник падает на территории Румынии, это уже не украинская проблема и даже не проблема Черного моря. Это проблема НАТО. С другой стороны, сам факт признания такого прецедента автоматически задает неудобные вопросы к Альянсу. Ведь что должно произойти, чтобы нарушение воздушного пространства государства НАТО перестало быть "единичным инцидентом" и стало системной угрозой? Где проходит граница? После первого дрона? После десятого? После первой жертвы?", – отметил эксперт.

По его словам, именно здесь начинается самое интересное. Ведущие СМИ стран НАТО в последние годы демонстрируют удивительное единодушие. Все признают опасность инцидентов. Все говорят о недопустимости российских провокаций. Все выражают поддержку союзникам, но почти никто не задает вопрос о реальном ответе Альянса.

Аналитик отмечает, фактически сформировалась новая дипломатическая формула: падающий в Украине российский дрон — это война. Российский дрон, падающий в Румынии, – это досадный инцидент. Российский дрон в Польше – это повод для консультаций. Российская ракета над Балтийским морем – повод для беспокойства. Выходит своеобразная инфляция угроз: чем чаще Россия нарушает границы НАТО, тем спокойнее об этом говорят чиновники.

Поэтому противоречия в заявлениях Бухареста могут объясняться не только неразберихой. Румыния оказалась меж двух политических действительностей.

Владимир Цибулько отмечает, что первая реальность – внутренняя. Румынские избиратели видят карту. Они видят обломки. Они видят сообщения о российских атаках у своих границ. И они закономерно спрашивают: если мы члены НАТО, где проходит красная линия? Вторая реальность – союзническая. В Брюсселе, Берлине, Париже и Вашингтоне очень не хотят, чтобы отдельный инцидент превратился в кризис внутри Североатлантического союза. Ибо тогда придется отвечать не только на вопрос о России, но и на вопрос о готовности выполнять статью 5.

Именно поэтому создается впечатление, что официальный Бухарест пытается одновременно сказать две взаимоисключающие вещи: это серьезно и не столь серьезно, чтобы волноваться. В результате возникает парадокс. Чем больше НАТО демонстрирует воздержание, тем внимательнее Москва изучает границы этого воздержания. А каждый новый дрон становится не только воздушной целью, но и политическим тестом", – отметил эксперт.

