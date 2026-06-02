Європа знову плазує перед Росією: що тепер говорить Румунія про російський дрон

Є старий бюрократичний жанр — "нічого не сталося, але ми дуже стурбовані". Саме в цьому жанрі останніми днями виступає румунська влада після історії з російським дроном, який упав на території країни-члена НАТО. Про це розповів політолог Володимир Цибулько.

Експерт зазначає, спочатку звучали обережні формулювання про "об’єкт невстановленого походження". Потім з’явилися заяви про російський слід. Далі пролунали запевнення, що загрози для населення немає. Потім, що ситуація серйозна. Ще згодом, що необхідно уникати ескалації. Одним словом, якщо скласти всі заяви докупи, виходить класичний дипломатичний ребус: Росія винна, але так, щоб ніхто не подумав, що Росія винна настільки, аби через це довелося щось робити.

"Особливо цікаво виглядає позиція президента Нікушора Дана. З одного боку, він не може заперечити очевидне. Якщо російський безпілотник падає на території Румунії, то це вже не українська проблема і навіть не проблема Чорного моря. Це проблема НАТО. З іншого боку, сам факт визнання такого прецеденту автоматично ставить незручні питання до Альянсу. Адже, що має відбутися, щоб порушення повітряного простору держави НАТО перестало бути “поодиноким інцидентом” і стало системною загрозою? Де проходить межа? Після першого дрона? Після десятого? Після першої жертви?", – зазначив експерт.

За його словами, саме тут починається найцікавіше. Провідні медіа країн НАТО останні роки демонструють дивовижну одностайність. Усі визнають небезпечність інцидентів. Усі говорять про неприпустимість російських провокацій. Усі висловлюють підтримку союзникам, але майже ніхто не ставить питання про реальну відповідь Альянсу.

Аналітик наголошує, фактично сформувалася нова дипломатична формула: російський дрон, який падає в Україні, — це війна. Російський дрон, який падає в Румунії, — це прикрий інцидент. Російський дрон у Польщі — це привід для консультацій. Російська ракета над Балтійським морем — привід для занепокоєння. Виходить своєрідна інфляція загроз: чим частіше Росія порушує кордони НАТО, тим спокійніше про це говорять чиновники.

Тому суперечності в заявах Бухареста можуть пояснюватися не лише плутаниною. Румунія опинилася між двох політичних реальностей.

Володимир Цибулько зауважує, перша реальність – внутрішня. Румунські виборці бачать карту. Вони бачать уламки. Вони бачать повідомлення про російські атаки біля своїх кордонів. І вони закономірно питають: якщо ми члени НАТО, то де проходить червона лінія? Друга реальність – союзницька. У Брюсселі, Берліні, Парижі та Вашингтоні дуже не хочуть, щоб окремий інцидент перетворився на кризу всередині Альянсу. Бо тоді доведеться відповідати не лише на питання про Росію, а й на питання про власну готовність виконувати статтю 5.

"Саме тому складається враження, що офіційний Бухарест намагається одночасно сказати дві взаємовиключні речі: "це серйозно" і "не настільки серйозно, щоб хвилюватися". У результаті виникає парадокс. Чим більше НАТО демонструє стриманість, тим уважніше Москва вивчає межі цієї стриманості. А кожен новий дрон стає не лише повітряною ціллю, а й політичним тестом", – зазначив експерт.

