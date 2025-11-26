logo

Главная Новости Мир Европа Европа стремительно приближается к тяжелым потерям: что ждет континент к 2100 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа стремительно приближается к тяжелым потерям: что ждет континент к 2100 году

Большинство стран Европы ожидают резкого сокращения населения

26 ноября 2025, 15:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европа стремительно приближается к демографическому излому, который может существенно изменить ее политический и экономический вес в мире. Согласно прогнозу, обнародованному Visual Capitalist на основе данных ООН, континент к 2100 году может потерять более 150 миллионов жителей. Инфографика демонстрирует резкое сокращение населения в большинстве стран Европы, которые уже сегодня сталкиваются с низкой рождаемостью, старением общества и оттоком трудовых ресурсов.

Европа стремительно приближается к тяжелым потерям: что ждет континент к 2100 году

Европа. Фото: из открытых источников

Наибольшие потери прогнозируют для Италии (-23,8 млн.), Украины (-23,8 млн.), Польши (-18,8 млн.) и Испании (-14,8 млн.). Впечатляющее падение ожидается также в России, которая может недосчитаться более 17 млн человек. Скандинавские страны, хотя и столкнутся со спадом, будут иметь относительно более мягкие показатели — например, Финляндия потеряет около 1 млн. В то же время отдельные государства, в том числе Швеция (+710 тыс.) и Великобритания (+4,8 млн), могут даже увеличить население благодаря миграции и относительно стабильной демографии.

Эксперты предупреждают: континент, "похороненный в правилах, с сокращаемым населением и стратегически растерянный", рискует превратиться в стороннего наблюдателя в столетии, которое сам когда-то формировал. Демографический минус может усугубить дефицит рабочей силы, повлиять на экономическую устойчивость и ослабить геополитические позиции Европы в глобальном противостоянии сверхдержав.

Читайте на портале "Комментарии" — европейцы десятилетиями сохраняют традиции, укрепляющие здоровье, улучшают самочувствие и помогают поддерживать баланс в повседневной жизни. Часть этих привычек кажется неожиданной и может быть вокруг субботних сладостей или купаний в геотермальных бассейнах. Издание The Guardian собрало самые интересные практики здорового образа жизни в разных странах Европы, от Швеции и Испании до Исландии и Украины.

