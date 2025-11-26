Європа стрімко наближається до важких втрат: що чекає на континент до 2100 року

Європа стрімко наближається до демографічного зламу, який може суттєво змінити її політичну та економічну вагу у світі. Згідно з прогнозом, оприлюдненим Visual Capitalist на основі даних ООН, континент до 2100 року може втратити понад 150 мільйонів мешканців. Інфографіка демонструє різке скорочення населення у більшості країн Європи, що вже сьогодні стикаються з низькою народжуваністю, старінням суспільства та відтоком трудових ресурсів.

Європа. Фото: із відкритих джерел

Найбільші втрати прогнозують для Італії (-23,8 млн), України (-23,8 млн), Польщі (-18,8 млн) та Іспанії (-14,8 млн). Вражаюче падіння очікується також у Росії, яка може недорахуватися понад 17 млн людей. Скандинавські країни, хоч і зіштовхнуться зі спадом, матимуть відносно м’якші показники — наприклад, Фінляндія втратить близько 1 млн. Водночас окремі держави, зокрема Швеція (+710 тис.) та Велика Британія (+4,8 млн), можуть навіть збільшити населення завдяки міграції та відносно стабільній демографії.

Експерти попереджають: континент, "похований у правилах, зі скорочуваним населенням і стратегічно розгублений", ризикує перетворитися на стороннього спостерігача у столітті, яке сам колись формував. Демографічний мінус може поглибити дефіцит робочої сили, вплинути на економічну стійкість та послабити геополітичні позиції Європи у глобальному протистоянні наддержав.

