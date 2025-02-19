Европа вооружила Путина на войну в Украине на 6,3 млрд евро: что известно

Импорт сжиженного природного газа (LNG) из России в Европейский Союз вырос на 18% в 2024 году. Только за период с января по ноябрь Россия получила не менее 6,3 млрд евро за этот экспорт. Эти данные приводит американский Институт энергетики и финансового анализа (IEEFA). Одновременно уменьшились объемы поставок LNG из США, Катара и Алжира в ЕС.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Согласно данным крупнейшими потребителями российского газа в Европе являются Франция, Испания и Бельгия, на которые приходится 85% общего импорта LNG из России. Наибольший объем поставок российского газа получил французский терминал в Дюнкерке, принявший 27% всех поставок LNG из России в Европу в прошлом году.

Франция также занимается перепродажей части закупаемого LNG из России. Газ регазифицируется, то есть превращается из жидкой формы в газообразную, и в дальнейшем транспортируется по трубопроводам в другие страны, в частности в Германию. Однако Германия запретила своим государственным операторам принимать газ из России.

По подсчетам IEEFA, треть всего импорта сжиженного газа во Францию приходится на российский LNG, еще треть поставок поступает из США, а 17% из Алжира.

Рост импорта российского LNG во Францию наблюдался и в предыдущем году. В 2023 году Франция, Испания и Бельгия вместе приняли 80% от общих поставок российского LNG в Европу.

Европейский Союз не ввел запрет на импорт российского LNG, в то время как США ввели санкции на сжиженный газ из России, одновременно экспортируя LNG в Европу.

Ранее стало известно, что ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до 2027 года. Начиная с этого года из Румынии, где начнется добыча из нового черноморского месторождения, будет осуществляться экспорт в Европу, и уже заключен первый контракт на поставку с Германией.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине возникла сложная ситуация с газом — природного топлива в хранилищах не хватает. Чтобы решить проблему, Украина закупает газ, цена которого сейчас значительно выше, чем летом.