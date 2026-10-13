Европа "восстала" против Трампа: какие шаги готовят лидеры ЕС против РФ

Европейские лидеры намерены добиваться ужесточения санкций против России на фоне решения президента США Дональда Трампа смягчить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. Как сообщает Politico, на предстоящем заседании Европейского совета руководители стран ЕС планируют обсудить новые меры давления на Москву и сокращение ее нефтяных доходов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами усилились после заявления Трампа о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по поставкам топлива на мировые рынки. Американская администрация рассчитывает увеличить предложение дизеля и ослабить ценовое давление. В Европе же считают, что энергетические доходы остаются одним из важнейших источников финансирования российской войны против Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не видит признаков заинтересованности Москвы в деэскалации. По его словам, на встрече в Брюсселе он намерен призвать партнеров серьезно рассмотреть возможность значительного усиления санкций.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за дополнительные ограничения. Он указал на продолжающиеся российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и подчеркнул, что переговоры с Москвой требуют давления. Ранее министры иностранных дел ЕС одобрили расширение санкционного списка, включающего более 1600 физических и юридических лиц.

По данным Politico, Еврокомиссия также готовит новый пакет секторальных ограничений. Великобритания и Норвегия, со своей стороны, заявили о готовности усиливать давление на Россию и закрывать лазейки, позволяющие обходить действующие санкции.

Европейские дипломаты предполагают, что решение Трампа может быть связано и с внутриполитическими обстоятельствами в США. На фоне роста цен на топливо американский президент заинтересован в демонстрации быстрых экономических результатов перед промежуточными выборами. При этом европейские и украинские чиновники сомневаются, что дополнительные поставки российского дизеля существенно изменят ситуацию на мировом рынке.

Отдельное беспокойство вызывает отсутствие ясности относительно энергетического перемирия. Украина заявляет о продолжающихся российских ударах и указывает, что условия договоренности не согласовывались с Киевом.

В Брюсселе также призывают Вашингтон активнее применять собственные санкционные инструменты. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступает за согласование подходов США и Европы, а Дональд Туск настаивает на совместном давлении на Москву.

Предстоящее заседание Европейского совета станет проверкой способности Запада сохранить единство. Главная интрига – решится ли Европа усилить санкции, даже если ее ключевой союзник продолжит двигаться в сторону смягчения ограничений.

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