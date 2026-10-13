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Європа "повстала" проти Трампа: які кроки готують лідери ЄС проти РФ

Європейські лідери мають намір посилити тиск на нафтові доходи Кремля, незважаючи на рішення Вашингтона послабити обмеження на російське паливо

13 жовтня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Європейські лідери мають намір домагатися посилення санкцій проти Росії на тлі рішення президента США Дональда Трампа пом'якшити обмеження на експорт російського дизельного палива. Як повідомляє Politico, на майбутньому засіданні Європейської ради керівники країн ЄС планують обговорити нові заходи тиску на Москву та скорочення її нафтових доходів.

Європа "повстала" проти Трампа: які кроки готують лідери ЄС проти РФ

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Розбіжності між Вашингтоном та європейськими столицями посилилися після заяви Трампа про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання палива на світові ринки. Американська адміністрація розраховує збільшити пропозицію дизеля та послабити ціновий тиск. У Європі ж вважають, що енергетичні доходи залишаються одним із найважливіших джерел фінансування російської війни проти України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не бачить ознак зацікавленості Москви у деескалації. За його словами, на зустрічі у Брюсселі він має намір закликати партнерів серйозно розглянути можливість значного посилення санкцій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також виступив за додаткові обмеження. Він вказав на продовження російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі і підкреслив, що переговори з Москвою вимагають тиску. Раніше міністри закордонних справ ЄС схвалили розширення списку санкцій, що включає понад 1600 фізичних та юридичних осіб.

За даними Politico, Єврокомісія також готує новий пакет секторальних обмежень. Великобританія та Норвегія, зі свого боку, заявили про готовність посилювати тиск на Росію і закривати лазівки, що дозволяють обходити санкції, що діють.

Європейські дипломати припускають, що рішення Трампа може бути пов'язане з внутрішньополітичними обставинами в США. На тлі зростання цін на пальне американський президент зацікавлений у демонстрації швидких економічних результатів перед проміжними виборами. При цьому європейські та українські чиновники сумніваються, що додаткові постачання російського дизеля суттєво змінять ситуацію на світовому ринку.

Окреме занепокоєння викликає відсутність ясності щодо енергетичного перемир'я. Україна заявляє про російські удари, що тривають, і вказує, що умови домовленості не узгоджувалися з Києвом.

У Брюсселі також закликають Вашингтон активніше застосовувати власні санкційні інструменти. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас виступає за узгодження підходів США та Європи, а Дональд Туск наполягає на спільному тиску на Москву.

Майбутнє засідання Європейської ради стане перевіркою спроможності Заходу зберегти єдність. Головна інтрига – чи наважиться Європа посилити санкції, навіть якщо її ключовий союзник продовжить рухатися у бік пом'якшення обмежень.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/europe-pushes-tougher-line-russia-split-with-trump/
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