Европа возвращает призыв: в какой стране после 17 лет снова заработала обязательная служба
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа возвращает призыв: в какой стране после 17 лет снова заработала обязательная служба

Война России против Украины вынуждает страны НАТО готовить резерв: первые 800 новобранцев уже отправились в казармы

10 марта 2026, 12:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Хорватии после 17-летнего перерыва снова ввели обязательную военную службу. Правительство страны объясняет это решение резким ухудшением ситуации в Европе и войной, которую ведет Россия против Украины.

Европа возвращает призыв: в какой стране после 17 лет снова заработала обязательная служба

Хорватия возвращает обязательную военную службу. Фото: из открытых источников

Первый набор новобранцев уже приступил к подготовке. В рамках стартового этапа в казармы прибыли около 800 молодых людей, которые будут проходить двухмесячную военную службу. При этом почти половина призванных решила пойти в армию добровольно, а около 10% среди новобранцев составляют женщины.

Хотя служба официально стала обязательной, закон разрешает альтернативу – гражданскую службу для тех, кто отказывается от оружия из соображений совести. Однако этой возможностью воспользовалось лишь небольшое количество призывников – около десяти человек.

В хорватском правительстве отмечают, что возобновление призыва является частью более масштабной стратегии укрепления обороноспособности страны. Согласно планам властей, в будущем военную подготовку ежегодно будут проходить около четырех тысяч молодых граждан.

Таким образом, Хорватия стала уже десятым государством-членом НАТО, где действует военный призыв. Система обязательной службы в настоящее время также работает в Греция, Турция, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Аналитики отмечают, что возврат призыва в Европе стал частью более широкой тенденции – страны континента активно готовятся к новым вызовам безопасности и увеличивают военные резервы на фоне затяжной войны на востоке Европы.

