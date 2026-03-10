Європа повертає призов: у якій країні після 17 років знову запрацювала обов’язкова служба

У Хорватії після 17-річної перерви знову запровадили обов’язкову військову службу. Уряд країни пояснює це рішення різким погіршенням безпекової ситуації в Європі та війною, яку веде Росія проти Україна.

Хорватия возвращает обязательную военную службу. Фото: з відкритих джерел

Перший набір новобранців уже розпочав підготовку. У межах стартового етапу до казарм прибули близько 800 молодих людей, які проходитимуть двомісячну військову службу. При цьому майже половина призваних вирішила піти до армії добровільно, а близько 10% серед новобранців становлять жінки.

Хоча служба офіційно стала обов’язковою, закон дозволяє альтернативу – цивільну службу для тих, хто відмовляється від зброї з міркувань совісті. Однак цією можливістю скористалася лише невелика кількість призовників – близько десяти осіб.

У хорватському уряді наголошують, що відновлення призову є частиною масштабнішої стратегії зміцнення обороноздатності країни. Згідно з планами влади, у майбутньому військову підготовку щороку проходитимуть приблизно чотири тисячі молодих громадян.

Таким чином Хорватія стала вже десятою державою-членом НАТО, де діє військовий призов. Система обов’язкової служби нині також функціонує у Греція, Туреччина, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Естонія, Латвія та Литва.

Аналітики зазначають, що повернення призову у Європі стало частиною ширшої тенденції – країни континенту активно готуються до нових безпекових викликів і збільшують військові резерви на тлі затяжної війни на сході Європи.

