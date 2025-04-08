Европа все же проснулась: на какой шаг решилась на фоне растущих угроз

Европейские партнеры Украины активно наращивают производство артиллерийских боеприпасов и устраняют проблемы дефицита компонентов, которые тормозят темпы поставок вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Снаряды. Фото: из открытых источников

Военные аналитики обращают внимание, что известный немецкий оборонный концерн Rheinmetall 7 апреля объявил о приобретении и перепрофилировании компании Hagerdorn-NC, которая специализируется на производстве нитроцеллюлозы, для укрепления цепей поставок ракетного топлива для боеприпасов, в частности, для 155-мм артиллерийских снарядов.

"Rheinmetall уже имеет производственные мощности в Швейцарии, Испании и Южной Африке. К 2028 году компания планирует увеличить объемы производства пороха более чем на 50%. Ее дочернее предприятие Nitrochemie Aschau с 2022 года уже нарастило производство на 60% и намерено увеличить мощности еще на 40% к середине 2025 года", – говорится в сообщении.

ISW также обращает внимание на проблему зависимости от Китая. В апреле 2024 года генеральные директора Rheinmetall Армин Паппергер и Saab Микаэль Йоханссон заявили, что КНР поставляет большинство компонентов боеприпасов в Европу, что делает фактически Европу заложником Пекина по ряду вопросов.

В ответ на это, Rheinmetall в 2025 году увеличил источники поставок хлопковых волокон (основного сырья для нитроцеллюлозы) из Европы и стран-партнеров ЕС и создала стратегический запас на несколько лет вперед.

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