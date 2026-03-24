Европа вводит жесткие лимиты на заправку через Иран: на сколько можно заправить одно авто

Резкий рост мировых цен на нефть на фоне напряжения вокруг Иран уже привел к первым жестким ограничениям в странах ЕС. В ряде государств водители не только платят больше, но и сталкиваются с лимитами на заправках.

Наиболее ощутимо кризис ударил по Центральной Европе. В Словении власти ввели суточные ограничения: частные водители могут заправлять не более 50 литров горючего, бизнес – до 200 литров. Премьер-министр Роберт Голоб уверяет, что дефицита нет, однако логистика не справляется с растущим спросом. К доставке горючего уже привлекают военных.

В Словакии выбрали другую модель – финансовые ограничения. Там установили лимит в 400 евро на одно авто, что критично для грузовиков: этой суммы хватает менее чем на пятую часть стандартного бака.

Одной из причин дефицита стал так называемый "топливный туризм" – водители массово пересекают границы в поисках более дешевого бензина. Это создает дополнительное давление на АЗС. Ситуацию усугубляет и паническая скупка: резервуары на заправках опорожняют еще до обеда.

Более всего страдает транспортно-логистический сектор. Перевозчики вынуждены искать горючее за границей, делать дополнительные остановки и повышать тарифы, что уже чревато подорожанием товаров.

Некоторые страны пытаются смягчить последствия финансовых мер. В частности, Италия снизила акцизы и выделила 100 миллионов евро для поддержки перевозчиков. Впрочем, эксперты предупреждают: эти шаги не решают проблему, а лишь временно сдерживают продолжающийся кризис, пока сохраняется напряжение на Ближнем Востоке.

