Європа вводить жорсткі ліміти на заправку через Іран: на скільки можна заправити одне авто

Різке зростання світових цін на нафту на тлі напруження навколо Іран вже призвело до перших жорстких обмежень у країнах ЄС. У низці держав водії не лише платять більше, а й стикаються з лімітами на заправках.

Найбільш відчутно криза вдарила по Центральній Європі. У Словенії влада запровадила добові обмеження: приватні водії можуть заправляти не більше 50 літрів пального, бізнес – до 200 літрів. Прем’єр-міністр Роберт Голоб запевняє, що дефіциту немає, однак логістика не справляється зі зростаючим попитом. До доставки пального вже залучають військових.

У Словаччині обрали іншу модель – фінансові обмеження. Там встановили ліміт у 400 євро на одне авто, що критично для вантажівок: цієї суми вистачає менш ніж на п’яту частину стандартного бака.

Однією з причин дефіциту став так званий "паливний туризм" — водії масово перетинають кордони в пошуках дешевшого бензину. Це створює додатковий тиск на АЗС. Ситуацію погіршує і панічне скуповування: резервуари на заправках спорожнюють ще до обіду.

Найбільше страждає транспортно-логістичний сектор. Перевізники змушені шукати пальне за кордоном, робити додаткові зупинки та підвищувати тарифи, що вже загрожує подорожчанням товарів.

Деякі країни намагаються пом’якшити наслідки фінансовими заходами. Зокрема, Італія знизила акцизи та виділила 100 мільйонів євро для підтримки перевізників. Втім, експерти попереджають: ці кроки не вирішують проблему, а лише тимчасово стримують кризу, яка триватиме, доки зберігається напруження на Близькому Сході.

