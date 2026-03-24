logo_ukra

BTC/USD

70252

ETH/USD

2132.75

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Європа вводить жорсткі ліміти на заправку через Іран: на скільки можна заправити одне авто
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа вводить жорсткі ліміти на заправку через Іран: на скільки можна заправити одне авто

Стрибок цін через Іран змусив країни ЄС обмежувати продажі: логістика тріщить, бізнес несе збитки

24 березня 2026, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Різке зростання світових цін на нафту на тлі напруження навколо Іран вже призвело до перших жорстких обмежень у країнах ЄС. У низці держав водії не лише платять більше, а й стикаються з лімітами на заправках.

АЗС. Фото: з відкритих джерел

Найбільш відчутно криза вдарила по Центральній Європі. У Словенії влада запровадила добові обмеження: приватні водії можуть заправляти не більше 50 літрів пального, бізнес – до 200 літрів. Прем’єр-міністр Роберт Голоб запевняє, що дефіциту немає, однак логістика не справляється зі зростаючим попитом. До доставки пального вже залучають військових.

У Словаччині обрали іншу модель – фінансові обмеження. Там встановили ліміт у 400 євро на одне авто, що критично для вантажівок: цієї суми вистачає менш ніж на п’яту частину стандартного бака.

Однією з причин дефіциту став так званий "паливний туризм" — водії масово перетинають кордони в пошуках дешевшого бензину. Це створює додатковий тиск на АЗС. Ситуацію погіршує і панічне скуповування: резервуари на заправках спорожнюють ще до обіду.

Найбільше страждає транспортно-логістичний сектор. Перевізники змушені шукати пальне за кордоном, робити додаткові зупинки та підвищувати тарифи, що вже загрожує подорожчанням товарів.

Деякі країни намагаються пом’якшити наслідки фінансовими заходами. Зокрема, Італія знизила акцизи та виділила 100 мільйонів євро для підтримки перевізників. Втім, експерти попереджають: ці кроки не вирішують проблему, а лише тимчасово стримують кризу, яка триватиме, доки зберігається напруження на Близькому Сході.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини