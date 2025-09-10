logo

Главная Новости Мир Европа После атаки РФ на Польшу война в Украине может измениться: о чем речь
НОВОСТИ

После атаки РФ на Польшу война в Украине может измениться: о чем речь

The Telegraph пишет о том, что Европа надеется, что дроны РФ над Польшей станут "последней каплей" для Трампа

10 сентября 2025, 15:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Атака российских дронов-камикадзе на территорию Польши может стать переломным моментом для Европы – шансом убедить президента США Дональда Трампа, что Владимир Путин никогда не имел серьезных намерений относительно мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

После атаки РФ на Польшу война в Украине может измениться: о чем речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что европейские лидеры публично поддерживают план Трампа по переговорах о прекращении огня, на чем настаивает администрация США, но в то же время не верят в искренность путинского режима. Они сейчас полны оптимизма, что американский лидер наконец-то поймет: Москва только использует его, и что самое время ввести новые санкции и максимально поддержать Киев.

"Расценит ли господин Трамп то, что Владимир Зеленский назвал преднамеренным нападением России, как личное оскорбление?", — задаются вопросом авторы публикации.

Журналисты напоминают, что новый президент Польши Кароль Навроцкий на прошлой неделе получил теплый прием в Белом доме. Дональд Трамп тогда пообещал рассмотреть возможность увеличения количества американских войск в Польше, которая является одним из лидеров НАТО по оборонным расходам.

В последние дни Трамп начал демонстрировать нетерпение к Путину и усиливает риторику относительно возможных санкций. В европейских столицах надеются, что удар дронов по Польше станет "последней каплей" и заставит президента США действовать жестче против Кремля, сблизив его позицию с Владимиром Зеленским.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/10/ukraine-russia-war-latest-news-drones-poland-nato/
