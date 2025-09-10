logo

BTC/USD

111821

ETH/USD

4313.55

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Президент Польши отреагировал на российскую атаку дронами
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Польши отреагировал на российскую атаку дронами

Кароль Навроцкий решил ответить на атаку РФ брифингом в Бюро нацбезопасности

10 сентября 2025, 08:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".

Президент Польши отреагировал на российскую атаку дронами

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Президент Польши заявил, что находится в постоянном контакте с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства, то есть с начала ночи.

"Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества", – заявил президент Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. В то же время он воздержался от уточнений относительно происхождения этих "объектов". О России в заявлении польского премьера нет ни слова. Свое заявление Туск обнародовал в соцсети Х.

Также издание "Комментарии" сообщало – Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские беспилотники, командование назвало это актом агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши в соцсети Х.

"В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", – говорится в сообщении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/NawrockiKn/status/1965632761965801527
Теги:

Новости

Все новости