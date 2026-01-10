Европейцы будут в шоке: какое место отведут Европе в новом мировом порядке Трампа

Последние шаги Вашингтона показали: для Белого дома роль "надежного союзника" Европы больше не является приоритетом, а место ЕС в новом мировом порядке Дональда Трампа, по мнению критиков, выглядит все менее значимым. Однако почти за год второго президентского срока Трампа европейские лидеры так и не провели полноценного стратегического обсуждения растущей дистанции между США и их прежними партнерами. Главная причина – война в Украине, пишет Politico.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Как признался изданию один из европейских чиновников, именно украинский фактор не позволяет Брюсселю открыто говорить о разногласиях с Вашингтоном. Европе по-прежнему необходима американская поддержка, чтобы добиться приемлемого перемирия и гарантий безопасности для Киева.

На этой неделе встреча союзников Украины в формате так называемой "коалиции желающих" приблизилась к плану, предусматривающему военную поддержку США в случае заключения мирного соглашения. Однако итоговое заявление более чем 30 стран оказалось размытым: в нем не уточнялась роль Америки, а представители администрации Трампа документ не подписали.

По оценке Politico, резкое отдаление от Трампа сейчас было бы рискованным шагом для союзников Украины как в ЕС, так и за его пределами.

При этом дипломаты сомневаются, насколько надежными могут быть любые договоренности с Вашингтоном. Даже если Трампа удастся убедить поддержать Европу, отказаться от претензий на Гренландию и направить американские войска для мониторинга мира в Украине, остается вопрос долговечности таких обязательств.

"Подпись США под соглашением о безопасности Украины может мало что значить, если президент действует по собственному усмотрению", — отмечает издание.

Слабость ЕС проявляется и в других кризисах. В Газе у Брюсселя нет реальной роли в будущих механизмах управления, несмотря на статус крупнейшего донора помощи. В ответ на протесты в Иране европейские лидеры ограничиваются дипломатическими заявлениями. Один из дипломатов резюмировал жестко: Европа дезориентирована и едва ли способна играть заметную роль где-либо, кроме Украины.

Дополнительной проблемой остаются внутренние разногласия. В ЕС нет единого голоса по внешней политике: разные лидеры делают отдельные заявления, а даже призывы к "сдержанности" и уважению международного права поддерживают не все страны блока.

"Как мы можем давить на Россию, если закрываем глаза на действия США в Венесуэле?" — задался вопросом другой европейский дипломат.

