Європейці будуть шоковані: яке місце відведуть Європі у новому світовому порядку Трампа

Останні кроки Вашингтона показали: для Білого дому роль "надійного союзника" Європи більше не є пріоритетом, а місце ЄС у новому світовому порядку Дональда Трампа, на думку критиків, видається менш значущим. Проте майже за рік другого президентського терміну Трампа європейські лідери так і не провели повноцінного стратегічного обговорення зростаючої дистанції між США та їхніми колишніми партнерами. Головна причина – війна в Україні, пише Politico.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

Як зізнався один із європейських чиновників, саме український фактор не дозволяє Брюсселю відкрито говорити про розбіжності з Вашингтоном. Європі, як і раніше, необхідна американська підтримка, щоб досягти прийнятного перемир'я та гарантій безпеки для Києва.

Цього тижня зустріч союзників України у форматі так званої "коаліції охочих" наблизилася до плану, який передбачає військову підтримку США у разі укладання мирної угоди. Проте підсумкова заява більш ніж 30 країн виявилася розмитою: у ній не уточнювалася роль Америки, а представники адміністрації Трампа документ не підписали.

За оцінкою Politico, різке віддалення від Трампа зараз було б ризикованим кроком для союзників України як у ЄС, так і за його межами.

При цьому дипломати сумніваються, наскільки надійними можуть бути будь-які домовленості із Вашингтоном. Навіть якщо Трампа вдасться переконати підтримати Європу, відмовитись від претензій на Гренландію та направити американські війська для моніторингу миру в Україні, залишається питання довговічності таких зобов'язань.

"Підпис США під угодою про безпеку України може мало що означати, якщо президент діє на власний розсуд", — зазначає видання.

Слабкість ЄС проявляється і в інших кризах. У Газі Брюссель не має реальної ролі в майбутніх механізмах управління, незважаючи на статус найбільшого донора допомоги. У відповідь на протести в Ірані, європейські лідери обмежуються дипломатичними заявами. Один із дипломатів резюмував жорстко: Європа дезорієнтована і навряд чи здатна відігравати помітну роль десь, окрім України.

Додатковою проблемою залишаються внутрішні суперечності. У ЄС немає єдиного голосу щодо зовнішньої політики: різні лідери роблять окремі заяви, а навіть заклики до "стриманості" та поваги міжнародного права підтримують не всі країни блоку.

"Як ми можемо тиснути на Росію, якщо заплющуємо очі на дії США у Венесуелі?" — запитав інший європейський дипломат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи наважиться Захід на відправку військ в Україну: чого бояться партнери.



