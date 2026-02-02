Европейцы намекают, что не готовы к миру с РФ: что их больше пугает

Любое прекращение огня в Украине Россия может использоваться не для мира, а для расширения агрессии против Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Telegraph, предупредив об угрозе масштабной гибридной войны.

Маргус Цахкна. Фото: из открытых источников

По его словам, Владимир Путин готовится задействовать сотни тысяч людей с боевым и криминальным прошлым – в частности, бывших заключенных, которые воевали против Украины. В случае перемирия эти лица могут быть направлены в страны ЕС для дестабилизации ситуации, саботажа и насильственных действий.

Цахкна призвал Евросоюз немедленно ввести полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских военных, участвовавших в войне, а также ввести эмбарго на рабочие визы и вида на жительство. Отдельно он обратился в Великобританию с предложением принять участие в координации таких мер безопасности.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в России находится почти миллион боевиков, и после возможного прекращения боевых действий сотни тысяч из них могут оказаться в Европе. По оценкам эстонской дипломатической ноты, в войне против Украины могли участвовать до 1,5 миллионов граждан РФ, из которых около 640 тысяч до сих пор остаются на службе. До 180 тысяч человек были завербованы непосредственно из колоний.

По словам Цахкны, российские спецслужбы уже используют таких людей для диверсий в странах ЕС и Британии – количество поджогов и других инцидентов резко возросло после 2022 года. Эстония уже запретила въезд 261 бывшему российскому комбатанту и обнародует имена потенциально опасных лиц.

"Нам нужно действовать сейчас. Европа не готова к миру", — подытожил министр.

