Європейці натякають, що не готові до миру з РФ: що їх найбільше лякає

Будь-яке припинення вогню в Україні Росія може використати не для миру, а для розширення агресії проти Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю The Telegraph, попередивши про загрозу масштабної гібридної війни.

Маргус Цахкна. Фото: из открытых источников

За його словами, Володимир Путін готується задіяти сотні тисяч людей із бойовим і кримінальним минулим – зокрема колишніх ув’язнених, які воювали проти України. У разі перемир’я ці особи можуть бути спрямовані до країн ЄС для дестабілізації ситуації, саботажу та насильницьких дій.

Цахкна закликав Євросоюз негайно запровадити повну заборону на в’їзд до Шенгенської зони для російських військових, які брали участь у війні, а також ввести ембарго на робочі візи та дозволи на проживання. Окремо він звернувся до Великої Британії з пропозицією долучитися до координації таких заходів безпеки.

Міністр наголосив, що нині в Росії перебуває майже мільйон бойовиків, і після можливого припинення бойових дій сотні тисяч з них можуть опинитися в Європі. За оцінками естонської дипломатичної ноти, у війні проти України могли брати участь до 1,5 мільйона громадян РФ, з яких близько 640 тисяч досі залишаються на службі. До 180 тисяч осіб були завербовані безпосередньо з колоній.

За словами Цахкни, російські спецслужби вже використовують таких людей для диверсій у країнах ЄС і Британії – кількість підпалів та інших інцидентів різко зросла після 2022 року. Естонія вже заборонила в’їзд 261 колишньому російському комбатанту та оприлюднює імена потенційно небезпечних осіб.

"Нам потрібно діяти зараз. Європа не готова до миру", — підсумував міністр.

