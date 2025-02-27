Большинство жителей европейских стран считают, что их правительства не справились с проблемой чрезмерной миграции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на опрос YouGov, результаты которого опубликовало издание The Guardian.

Миграция в страны ЕС (фото из открытых источников)

Согласно исследованию, среди 13 предложенных вызовов респонденты во всех опрошенных странах отнесли миграцию, по меньшей мере, к четырем важнейшим проблемам.

Большинство респондентов выразили убеждение, что миграция оказала негативное влияние на их страны. В частности, более половины опрошенных в Германии (81%), Испании (80%), Швеции (73%), Великобритании (71%), Италии (71%), Франции (69%) и Дании (55%) заявили, что уровень иммиграции слишком высок. Кроме того, значительная часть жителей Германии (61%), Испании (54%) и Великобритании (50%) указали, что за последние 10 лет уровень иммиграции оставался слишком высоким.

Также большинство граждан семи европейских стран критически оценили подход своих правительств к этому вопросу. В частности, 83% опрошенных в Германии, 80% во Франции и 72% в Великобритании считают, что власти не смогли эффективно решить проблему иммиграции. Самый низкий уровень недовольства зафиксирован в Дании – 52%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина испытывает серьезные проблемы сразу после вступления в ЕС . После ряда протестов вопрос относительно украинского аграрного сектора будет решен, и Украина присоединится к Европейскому Союзу раньше, чем ожидалось, к 2030 году. Такое заявление сделала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Сельское хозяйство — это основа украинской экономики. Оно обеспечивает 60% экспорта и является важным поставщиком продовольствия для многих стран. Однако этот сектор понес значительные потери из-за войны и блокады Черного моря", — отметила она.



