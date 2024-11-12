Европейская столица сделала необычное предложение для американцев

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Slava Kot
Власти столицы Дании начали новую кампанию, направленную на привлечение американцев с высокой квалификацией, особенно тех, кто разочарован политической ситуацией в США после победы Дональда Трампа. Копенгаген предлагает привлекательные условия проживания и работы, позиционируя себя как один из лучших городов мира для талантливых иностранцев.
Копенгаген привлекает американцев. Фото: Unsplash
Муниципалитет Копенгагена и организация Copenhagen Capacity пытаются привлечь американцев к жизни в Дании, которые готовы к карьере и новой жизни за пределами США.
По его словам, американцы с высоким образованием могут стать значительным вкладом в развитие инноваций в городе, а вместо этого получить лучшие условия жизни.
Также власти Копенгагена указывают на другие преимущества для жизни и работы, в частности, датские компании предлагают работникам более длительные отпуска и подчеркивают, что работники в Дании получают доступ к системе социального обеспечения, которая является одной из лучших в мире.
Как объясняет Люткен, они вдохновились примером Парижа, который после Брекзита привлек десятки тысяч недовольных британцев, чтобы избрать Францию, вместо покинувшей ЕС Великобритании.
Опрос Gallup показал, что датчане в значительной степени поддерживают демократов на выборах в США, а 85% избирателей в Дании выбрали Камалу Харрис, если бы имели право голоса, тогда как Дональд Трамп имеет лишь 4% поддержки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после победы Дональда Трампа американцы стали искать страны для миграции из Америки. Например, дочь Илона Маска публично сообщила о своем желании покинуть США.
Также "Комментарии" писали о том, что после выборов в США американцы бросились покупать один товар.
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