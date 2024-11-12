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Европейская столица сделала необычное предложение для американцев

Копенгаген приглашает образованных американцев для жизни в Дании после победы Трампа в США.

сегодня, 11:05
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Автор:
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Slava Kot

Власти столицы Дании начали новую кампанию, направленную на привлечение американцев с высокой квалификацией, особенно тех, кто разочарован политической ситуацией в США после победы Дональда Трампа. Копенгаген предлагает привлекательные условия проживания и работы, позиционируя себя как один из лучших городов мира для талантливых иностранцев.

Европейская столица сделала необычное предложение для американцев

Копенгаген привлекает американцев. Фото: Unsplash

Муниципалитет Копенгагена и организация Copenhagen Capacity пытаются привлечь американцев к жизни в Дании, которые готовы к карьере и новой жизни за пределами США.

"Действительно есть много американцев, которые имеют хорошие идеи, хотят начать бизнес и имеют хорошее образование. Они нам нужны здесь, в Копенгагене и столичном районе. И многим из них не нравится, что Дональд Трамп стал президентом, поэтому мы хотели бы заманить их в Копенгаген", – говорит мэр занятости Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен.

По его словам, американцы с высоким образованием могут стать значительным вкладом в развитие инноваций в городе, а вместо этого получить лучшие условия жизни.

"Копенгаген – хорошее место для создания семьи. Гораздо лучше, чем в США. У нас есть хорошие детские сады и хорошие школы. Мы также имеем гораздо более открытое и либеральное общество, чем то, которое предлагает Трамп", – объясняет Люткен.

Также власти Копенгагена указывают на другие преимущества для жизни и работы, в частности, датские компании предлагают работникам более длительные отпуска и подчеркивают, что работники в Дании получают доступ к системе социального обеспечения, которая является одной из лучших в мире.

Как объясняет Люткен, они вдохновились примером Парижа, который после Брекзита привлек десятки тысяч недовольных британцев, чтобы избрать Францию, вместо покинувшей ЕС Великобритании.

Опрос Gallup показал, что датчане в значительной степени поддерживают демократов на выборах в США, а 85% избирателей в Дании выбрали Камалу Харрис, если бы имели право голоса, тогда как Дональд Трамп имеет лишь 4% поддержки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после победы Дональда Трампа американцы стали искать страны для миграции из Америки. Например, дочь Илона Маска публично сообщила о своем желании покинуть США.

Также "Комментарии" писали о том, что после выборов в США американцы бросились покупать один товар.



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Источник: https://www.tv2kosmopol.dk/koebenhavn/koebenhavn-proever-saerligt-paris-kneb-for-at-lokke-trump-kritikere
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