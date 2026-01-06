Европейские лидеры сделали совместное заявление по Гренландии: о чем напомнили Дональду Трампу

Лидеры Дании и ряда других стран Европы выступили с совместным заявлением по Гренландии после новых заявлений президента США Дональда Трампа о намерении контролировать остров.

В Европе сделали заявление о Гренландии. Фото: из открытых источников

Заявление, в частности, подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мэлони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес, премьер Британии Кир Стармер и датский премьер Мэтте Фредериксен. Текст документа опубликован на странице правительства Дании в сети X.

"НАТО четко просигнализировал, что Арктический регион – приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия. Мы и многие другие союзники увеличили присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы поддерживать безопасность в Арктике и сдерживать соперников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО", – заявили члены НАТО.

В заявлении они подчеркнули, что обеспечивать безопасность в регионе необходимо коллективными усилиями, в том числе в рамках НАТО – куда входят и США. При этом следует придерживаться принципов Устава ООН, "в том числе по суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ".

"Это универсальные принципы, и мы не уступим в защите этих принципов. США – ключевой партнер в этих усилиях, как страна-член НАТО и страна, которая также имеет оборонное соглашение с Королевством Дания от 1951 года. Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", — говорится в заявлении лидеров стран Европы.

Как сообщал портал "Комментарии", европейские чиновники считают, что обсуждение Гренландии на саммите "Коалиции желающих" может раздражать США. Поэтому этого вопроса будут избегать, чтобы не сорвать мирный процесс в отношении Украины.

Представитель Елисейского дворца рассказал, что встреча "Коалиции желающих" направлена на углубление согласованности между Украиной, ЕС и США после завершения войны. Он отметил, что участие Соединенных Штатов в этом контексте является решающим. Поэтому "любая попытка перенести фокус на Гренландию рискует разжечь гнев Трампа", цитирует издание Politico представителя ЕС.