Європейські лідери зробили спільну заяву щодо Гренландії: про що нагадали Дональду Трампу

Лідери Данії та низки інших країн Європи виступили зі спільною заявою щодо Гренландії після нових заяв президента США Дональда Трампа про намір контролювати острів.

У Європі зробили заяву про Гренландію. Фото: з відкритих джерел

Заяву, зокрема, підписали президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Іспанії Педро Санчес, прем’єр Британії Кір Стармер і данська прем’єрка Метте Фредеріксен. Текст документа опубліковано на сторінці уряду Данії в мережі Х.

"НАТО чітко просигналізував, що Арктичний регіон – пріоритет, і європейські союзники активізували свої зусилля. Ми і багато інших союзників збільшили присутність, діяльність та інвестиції, щоб підтримувати безпеку в Арктиці і стримувати суперників. Королівство Данія, включно з Гренландією, є частиною НАТО", – наголосили європейські лідери.

У заяві вони наголосили, що забезпечувати безпеку у регіоні потрібно колективними зусиллями, у тому числі в межах НАТО – до якого входять і США. При цьому варто дотримуватися принципів Статуту ООН, "у тому числі щодо суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів".

"Це універсальні принципи, і ми не поступимося у захисті цих принципів. США – ключовий партнер у цих зусиллях, як країна-член НАТО та країна, що також має оборонну угоду з Королівством Данія від 1951 року. Гренландія належить її народу. Данія та Гренландія, і лише вони, мають вирішувати щодо питань, які стосуються Данії та Гренландії", – йдеться у заяві лідерів країн Європи.

Як повідомляв портал "Коментарі", європейські чиновники вважають, що обговорення Гренландії на саміті "Коаліції охочих" може роздратувати США. Тому цього питання уникатимуть, щоб не зірвати мирний процес щодо України.

Представник Єлисейського палацу розповів виданню, що зустріч "Коаліції охочих" спрямована на поглиблення узгодженості між Україною, ЄС та США після завершення війни. Він зазначив, що участь Сполучених Штатів у цьому контексті є вирішальною. Тому "будь-яка спроба перенести фокус на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа", цитує видання Politico представника ЄС.