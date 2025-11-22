Европейские тренды: где больше всего пьют и где чаще всего живут в одиночестве

Обновленные статистические данные от ВОЗ, ООН и национальных переписей населения показывают интересные социальные контрасты в Европе. Страны Восточной Европы – в том числе Румыния, Грузия, Латвия и Литва – оказались среди лидеров по уровню потребления алкоголя на душу населения. Румыния заняла первое место с показателем почти 17 литров чистого алкоголя на человека в год.

Алкоголь. Фото: из открытых источников

В то же время, наибольшая доля единоличных домохозяйств наблюдается в Северной Европе. Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция имеют более 40% домохозяйств, где проживает только один человек. В топ также вошли Германия, Эстония и Нидерланды.

Несмотря на то, что эти рейтинги касаются разных регионов, они часто становятся поводом для дискуссий о возможных социальных последствиях – в частности, одиночество, уровень депрессии и модели образа жизни. Однако эксперты предостерегают: наличие единоличных домохозяйств само по себе не свидетельствует о депрессии – во многих странах это результат экономической стабильности, высокой урбанизации и культурных особенностей, в то время как уровни алкоголизма формируются совсем другими факторами.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге стран по силе паспортов на 2025 год. Согласно обновленному Passport Index от международной компании Henley & Partners, украинский паспорт занял 29 место, поднявшись на три ступени по сравнению с прошлым годом.

Также издание "Комментарии" сообщало – в докладе ООН "Перспективы народонаселения мира" обнародован прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2025 году. Украина в рейтинге продолжительности жизни заняла 128-е место среди 238 стран и территорий.



