Европейские тренды: где больше всего пьют и где чаще всего живут в одиночестве
НОВОСТИ

Европейские тренды: где больше всего пьют и где чаще всего живут в одиночестве

Наибольшая доля единоличных домохозяйств наблюдается в Северной Европе

22 ноября 2025, 12:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Обновленные статистические данные от ВОЗ, ООН и национальных переписей населения показывают интересные социальные контрасты в Европе. Страны Восточной Европы – в том числе Румыния, Грузия, Латвия и Литва – оказались среди лидеров по уровню потребления алкоголя на душу населения. Румыния заняла первое место с показателем почти 17 литров чистого алкоголя на человека в год.

Европейские тренды: где больше всего пьют и где чаще всего живут в одиночестве

Алкоголь. Фото: из открытых источников

В то же время, наибольшая доля единоличных домохозяйств наблюдается в Северной Европе. Норвегия, Дания, Финляндия и Швеция имеют более 40% домохозяйств, где проживает только один человек. В топ также вошли Германия, Эстония и Нидерланды.

Несмотря на то, что эти рейтинги касаются разных регионов, они часто становятся поводом для дискуссий о возможных социальных последствиях – в частности, одиночество, уровень депрессии и модели образа жизни. Однако эксперты предостерегают: наличие единоличных домохозяйств само по себе не свидетельствует о депрессии – во многих странах это результат экономической стабильности, высокой урбанизации и культурных особенностей, в то время как уровни алкоголизма формируются совсем другими факторами.

