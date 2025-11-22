Європейські тренди: де найбільше п’ють і де найчастіше живуть наодинці

Оновлені статистичні дані від ВООЗ, ООН та національних переписів населення показують цікаві соціальні контрасти в Європі. Країни Східної Європи – зокрема Румунія, Грузія, Латвія та Литва – опинилися серед лідерів за рівнем споживання алкоголю на душу населення. Румунія посіла перше місце з показником майже 17 літрів чистого алкоголю на людину на рік.

Алкоголь. Фото: з відкритих джерел

Водночас найбільша частка одноосібних домогосподарств спостерігається у Північній Європі. Норвегія, Данія, Фінляндія та Швеція мають понад 40% домогосподарств, де проживає лише одна особа. До топу також увійшли Німеччина, Естонія та Нідерланди.

Попри те, що ці рейтинги стосуються різних регіонів, вони часто стають приводом для дискусій про можливі соціальні наслідки – зокрема самотність, рівень депресії та моделі способу життя. Проте експерти застерігають: наявність одноосібних домогосподарств сама по собі не свідчить про депресію – у багатьох країнах це результат економічної стабільності, високої урбанізації та культурних особливостей, тоді як рівні алкоголізму формуються зовсім іншими чинниками.

