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Европейский лидер приедет к Путину: заявил о "большой чести"

Александар Вучич подтвердил свой визит в Россию на 9 мая

20 ноября 2024, 14:20
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Slava Kot

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что принял приглашение российского диктатора Владимира Путина принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве 9 мая 2025 года. В своем заявлении он назвал этот визит "огромной честью" для него. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Европейский лидер приедет к Путину: заявил о "большой чести"

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Darko Vojinovic/AP

Александр Вучич заявил, что для него будет "честью" посетить Россию, как это он сделал пять лет назад. По его словам, это важная дата сохранения исторической правды о борьбе с фашизмом.

"Если не будет конца света, а я уже не уверен, но надеюсь, что его не будет, для меня будет огромной честью присутствовать на Красной площади на 80-летии освобождения от фашизма, как я был на 75-летии", — сказал президент Сербии.

Вучич поблагодарил Путина за приглашение подчеркнув, что Сербия имеет моральную обязанность поддерживать память о героях, боровшихся против фашизма. Также Вучич заявил, что гордится отказом Белграда от санкций против России.

Кроме Вучича, слова благодарности за приглашение в Москву выразил лидер Республики Сербской Милорад Додик. Словацкий премьер Роберт Фицо также подтвердил свое участие на параде в Москве в 2025 году. Он отметил, что церемония не касается войны России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии Александр Вучич отклонил приглашение Путина на саммит БРИКС в России, объяснив это встречей с другими политиками.

Также "Комментарии" писали, что Вучич впервые за 2,5 года позвонил по телефону Путину и выразил ему благодарность за продажу российского газа.



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