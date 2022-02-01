Европейский Союз изменил правила пересечения границы с 1 февраля: что нового

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Людмила Слободенюк
В совете Европейского Союза приняли новые рекомендации для туристов, планирующих посетить страны Европы. Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 февраля 2022 года. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает портал "Комментарии".
Новые правила въезда в Европу. Фото из открытых источников
Новые правила Европа меняет из-за ситуации с коронавирусом. Отныне при въезде в ЕС пограничники будут проверять не то, откуда человек приехал, а его статус. То есть, прежде всего, их будет интересовать наличие сертификата, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении.
Сертификат о вакцинации должен быть одобрен ЕС, а с момента последней дозы должен пройти от 14 до 270 дней. Или же турист должен иметь бустерную дозу.
Что касается ПЦР-теста, то срок его действия ограничивается 72 часами, а экспресс-теста – одними сутками.
Справка о выздоровлении должна содержать пометку, что с даты положительного теста на коронавирус прошло не более 180 дней.
Исключения будут составлять только туристы с особым статусом: медики, дипломаты, исследователи и сезонные работники. Также вышеупомянутые документы не потребуют у детей до 12 лет, людей, которые ездят на работу через границу ежедневно. Кроме этого в ЕС оставляют право за каждой отдельной страной корректировать эти нормы, в частности, не пускать туристов из регионов, где активно циркулирует вирус.
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