Европейский Союз изменил правила пересечения границы с 1 февраля: что нового

В совете Европейского Союза приняли новые рекомендации для туристов, планирующих посетить страны Европы. Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 февраля 2022 года. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает портал "Комментарии".

Новые правила въезда в Европу. Фото из открытых источников

Новые правила Европа меняет из-за ситуации с коронавирусом. Отныне при въезде в ЕС пограничники будут проверять не то, откуда человек приехал, а его статус. То есть, прежде всего, их будет интересовать наличие сертификата, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении.

Сертификат о вакцинации должен быть одобрен ЕС, а с момента последней дозы должен пройти от 14 до 270 дней. Или же турист должен иметь бустерную дозу.

Что касается ПЦР-теста, то срок его действия ограничивается 72 часами, а экспресс-теста – одними сутками.

Справка о выздоровлении должна содержать пометку, что с даты положительного теста на коронавирус прошло не более 180 дней.

"Эта информация должна быть подтверждена действующими цифровыми сертификатами ЕС. Тех, кто не будет иметь таких документов, могут обязать пройти ПЦР или экспресс-тестирование до или по прибытии в ЕС в течение 24 часов", — говорится в решении Совета ЕС.

Исключения будут составлять только туристы с особым статусом: медики, дипломаты, исследователи и сезонные работники. Также вышеупомянутые документы не потребуют у детей до 12 лет, людей, которые ездят на работу через границу ежедневно. Кроме этого в ЕС оставляют право за каждой отдельной страной корректировать эти нормы, в частности, не пускать туристов из регионов, где активно циркулирует вирус.

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