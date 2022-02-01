В Германии участники протеста против карантина скрылись в психушке от полиции

На востоке Германии в городе Лейпциг десятки протестующих забежали на территорию психиатрической клиники, когда пытались скрыться от правоохранителей. Акцию протеста устроили из-за карантина и политики правительства относительно противодействия пандемии COVID-19. Об этом сообщает германский журнал Spiegel. Акция протеста в Лейпциге планировалась как "прогулка" и людей призывали на нее через социальные сети. Во время митинга полиция остановила колонну сотен протестующих. Тогда десятки участников забежали на территорию больницы во избежание встречи с правоохранителями и, вероятно, проверки документов.

Протесты - фото из открытых источников

В издании отметили, что среди митингующих были известны правые экстремисты. В настоящее время проводится расследование по подозрению в незаконном проникновении, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нарушению карантинных норм и повреждению имущества. Мероприятия применяют более 50 человек, всего митинговали около 300 человек. В Германии протесты из-за карантинных ограничений длятся уже много недель. Аналогичные акции прошли во Фрайбурге, где собралось около 4500 демонстрантов и в Бранденбурге. В последнем городе полиция разогнала протестующих и на часть из них составили админпротоколы из-за нарушения правил карантина. Еще 900 человек протестовали в Шверине на севере страны, более тысячи – в Цвенике.

Напомним, по всей Польше продолжаются протесты после смерти 37-летней женщины на этой неделе, которой отказали в аборте, год спустя после того, как страна ввела один из наиболее ограничительных законов об аборте в мире. На улицах Варшавы протестующие положили венки и фонари в память об Агнешке, которая умерла раньше того дня. Она была беременна двойней, когда у одного из плодов остановилось сердцебиение, а врачи отказались делать аборт. В своем заявлении ее семья обвинила правительство в "крови на руках".

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