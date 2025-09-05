Европейский войска таки будут в Украине: стал известен план ЕС

Европейское военное командование разработало план развертывания войск в Украине, в рамках которого будут созданы две отдельные сухопутные группы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первая группа будет отвечать за подготовку и помощь украинским военным, а вторая – за формирование "сил сдерживания", которые будут предотвращать новые попытки российской агрессии.

Уже существуют обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных.

Украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО, расположенная за пределами Украины.

Теперь европейские государства ожидают от администрации президента США Дональда Трампа решения относительно уровня поддержки от Соединенных Штатов.

