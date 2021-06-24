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Главная Новости Мир Европа Европу накрыла гигантская пылевая туча из Сахары: что об этом известно
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Европу накрыла гигантская пылевая туча из Сахары: что об этом известно

Европе грозит новая природная аномалия

сегодня, 14:47
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня, 24 июня европейский континент на юго-востоке накроет мощная туча пыли, которая движется из пустыни Сахара. Летом эта природная стихия может снизить качество воздуха и вызвать у людей острые респираторные заболевания. Об этом пишет The Watchers.

Европу накрыла гигантская пылевая туча из Сахары: что об этом известно

Фото - иллюстративное (фотография из открытых источников)

"В течение нескольких дней очень густое облако пыли из Сахары движется над Средиземным морем, направляясь в Италию и в Юго-Восточную Європу", — говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты отмечают, что в сочетании с чрезвычайно аномальной жарой, эта пыль снижает видимость и качество воздуха. А еще — вызывает у людей проблемы с дыханием.

В сообщении говорится, что сегодня пылевое облако накроет часть Европы, в частности, Словению, Хорватию и Сербию.

От природной аномалии 25 июня может пострадать юг Италии и западная часть Греции.

23 июня  огромное облако со своим шлейфом из пыли прошло над Сицилией, частью Боснии и Герцеговины, Албанией.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что часть Украины накрыла пыльная буря. Космические наблюдения показали, что над Левобережной частью Украины наблюдается пыльная буря "Aстрaхaнский суховей", которая задела также Киев. В столице зафиксировано повышение активности пыли на постах мониторинга.

Как сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, 22 июня в Киеве выявлено повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10).
Вредные вещества накапливаются с большей или меньшей интенсивностью в атмосфере города в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления.

 
 


 



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Источник: https://watchers.news/2021/06/23/very-thick-saharan-dust-cloud-moving-over-the-mediterranean-into-italy-and-se-europe/
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