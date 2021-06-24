Европу накрыла гигантская пылевая туча из Сахары: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Сегодня, 24 июня европейский континент на юго-востоке накроет мощная туча пыли, которая движется из пустыни Сахара. Летом эта природная стихия может снизить качество воздуха и вызвать у людей острые респираторные заболевания. Об этом пишет The Watchers.
Фото - иллюстративное (фотография из открытых источников)
Кроме этого, специалисты отмечают, что в сочетании с чрезвычайно аномальной жарой, эта пыль снижает видимость и качество воздуха. А еще — вызывает у людей проблемы с дыханием.
В сообщении говорится, что сегодня пылевое облако накроет часть Европы, в частности, Словению, Хорватию и Сербию.
От природной аномалии 25 июня может пострадать юг Италии и западная часть Греции.
23 июня огромное облако со своим шлейфом из пыли прошло над Сицилией, частью Боснии и Герцеговины, Албанией.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что часть Украины накрыла пыльная буря. Космические наблюдения показали, что над Левобережной частью Украины наблюдается пыльная буря "Aстрaхaнский суховей", которая задела также Киев. В столице зафиксировано повышение активности пыли на постах мониторинга.
Как сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, 22 июня в Киеве выявлено повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10).
Вредные вещества накапливаются с большей или меньшей интенсивностью в атмосфере города в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления.
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