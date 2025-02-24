Евросоюз оказал существенную помощь Путину в ведении войны против Украины: что случилось

Европейский Союз за год потратил больше денег на российскую нефть и газ, чем на финансовую помощь, сообщает The Guardian.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), в 2024 году, на третий год войны, ЕС закупил российское топливо на сумму 21,9 миллиарда евро, несмотря на усилия снизить зависимость от российских энергоресурсов.

В то же время в Кильском институте мировой экономики отметили, что эта сумма на 6% больше 18,7 миллиарда евро, которые ЕС выделил Украине на финансовую помощь в том же году.

Исследователи оценивают стоимость российского топлива, экспортированного по всему миру, и отмечают, что в 2024 году ЕС потратил на импорт российских энергоресурсов на 39% больше, чем выделил для Украины. Следует отметить, что сумма помощи не включает военные и гуманитарные взносы.

Экономист Кильского института Кристоф Требеш, не принимавший участия в анализе, обратил внимание на значительный разрыв между количеством помощи, оказываемой европейскими донорами Украине, и тем, что было мобилизовано для других стран в предыдущих войнах. Он отметил, что европейские страны сейчас тратят в среднем менее 0,1% своего ВВП в год.

"Многие страны были более щедрыми во время предыдущих конфликтов. Например, Германия оказывала значительно больше помощи для освобождения Кувейта в 1990/91 годах, чем для Украины за тот же период", – добавил он.

В отчете также говорится, что Россия получила 242 миллиарда евро от мирового экспорта ископаемых энергоносителей за третий год войны, и ее доходы от этого экспорта приближаются к триллионной сумме, поскольку страна адаптируется к санкциям.

"Россия получает до половины своих налоговых поступлений от нефтегазового сектора и использует 'теневой флот' старых и незастрахованных танкеров, чтобы обойти санкции. Согласно Crea, эти неизвестные корабли отвечают за транспортировку около одной трети доходов от экспорта ископаемого топлива", — говорится в публикации.

Как уже писал портал "Комментарии", Управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой.