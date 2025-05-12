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Фицо дал обещание Путину: какую работу внутри ЕС попытается выполнить

Роберт Фицо высказал мнение, что Евросоюз, в частности Словакия, не готовы прожить без российских энергоносителей

сегодня, 15:48
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попытается заблокировать план REPowerEU, который предусматривает отказ Евросоюза от российского газа и других энергоресурсов из России. 

Фицо дал обещание Путину: какую работу внутри ЕС попытается выполнить

Путин и Фицо. Фото: из открытых источников

"Если потребуется, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов", — сказал он во время встречи с Владимиром Путиным в Москве 9 мая.

"Если будет принято решение, что голосовать будут не единогласно, а большинством, тогда большие государства примут свое решение", — отметил премьер.

Фицо считает, что Евросоюз, в частности Словакия, не готовы прожить без российских энергоносителей.

"Если вы считаете, что кто-то купит топливо у Westinghouse и внедрит это в наши АЭС, то это невозможно", — пояснил он.

При этом Украина успешно эксплуатирует тепловыделяющие сборки Westinghouse с 2015 года на реакторах ВВЭР-1000, а с 2023 года — на реакторах ВВЭР-440, как в Словакии.

"Остановка поставок газа вызовет нестабильность. При переработке нефти наши нефтехимические заводы были настроены на использование как раз российской нефти, и остановка может вызвать технологические проблемы", — добавил Фицо.

Читайте также на портале "Комментарии" — поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на военный парад вызвала волну возмущения среди словацкой оппозиции. Оппозиционные партии назвали его визит унижением для государства, а также предательством внешнеполитических интересов страны.

Фицо стал единственным лидером из Европейского Союза, который прибыл в российскую столицу 9 мая.

"Это не просто дипломатическая ошибка — это удар по репутации Словакии и уход от ценностей, которые мы придерживаемся в ЕС и НАТО", — подчеркнул Михал Шимечко, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".




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Источник: https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/fitso-poobitsiav-putinu-shcho-sprobuie-zablokuvaty-vidmovu-yes-vid-rosiyskoho-hazu?fbclid=IwY2xjawKMIaVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB1Wnp2ZDhJcmJqMXE3ZjBWAR7aapOpHBCX6HpPt-LSzhAHuRPf8yVQGoAX2nT7hk-LrcL1snw2DcRz194d5w_aem_
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