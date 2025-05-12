Фицо дал обещание Путину: какую работу внутри ЕС попытается выполнить

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попытается заблокировать план REPowerEU, который предусматривает отказ Евросоюза от российского газа и других энергоресурсов из России.
Путин и Фицо. Фото: из открытых источников
"Если потребуется, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов", — сказал он во время встречи с Владимиром Путиным в Москве 9 мая.
Фицо считает, что Евросоюз, в частности Словакия, не готовы прожить без российских энергоносителей.
При этом Украина успешно эксплуатирует тепловыделяющие сборки Westinghouse с 2015 года на реакторах ВВЭР-1000, а с 2023 года — на реакторах ВВЭР-440, как в Словакии.
Читайте также на портале "Комментарии" — поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на военный парад вызвала волну возмущения среди словацкой оппозиции. Оппозиционные партии назвали его визит унижением для государства, а также предательством внешнеполитических интересов страны.
Фицо стал единственным лидером из Европейского Союза, который прибыл в российскую столицу 9 мая.
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