Фицо сделал новое скандальное предложение о войне в Украине

Российские захватчики не покинут территорию Донецкой и Луганской областей, а также не уйдут из Крыма. Этот сценарий – совершенно нереален.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопросы новостного портала главной службы. Поэтому миру необходимо привыкнуть "к новой реальности, которая сейчас сложилась".

"Если кто-то думает, что единственное решение (войны в Украине — Ред.) состоит в том, что россияне вернутся к границам, где они находились (до февраля 2022 г., — Ред) и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сложилась сейчас. Наивно полагать, что россияне уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что россияне уйдут из Крыма", — сказал политик.

Еще Роберт Фицо отмечает, что военного решения о прекращении войны в Украине не существует. При этом он утверждает, что между Украиной и Россией "настанет мир и очень будет болезненным".

"Очень хочу, чтобы эта война закончилась. Иначе мы станем свидетелями большого количества жертв с обеих сторон. Не могу представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет, и этот мир будет болезненным", — заключает Роберт Фицо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фицо заявил, что Украина должна отказаться от территории , чтобы остановить войну. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина должна "пойти на компромисс" с Россией по поводу своих территорий, чтобы быстрее закончить войну. В украинском МИД в очередной раз отметили недопустимость территориальных уступок.

Дипломат подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".

