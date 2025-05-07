Эстония запретила перелет спецборта Роберта Фицо над своей территорией в Москву на торжества по случаю 80-летия победы. Словацкий премьер обвинил страну в том, что она пытается сорвать его визит в Москву.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

"Конечно речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", — заявил глава словацкого правительства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как Путину удалось заставить Фицо дать согласие на поездку в Москву 9 мая. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич планируют посетить Россию 9 мая, чтобы принять участие в так называемом "параде победы". Такой шаг европейских лидеров может иметь серьезные последствия как для их стран, так и для геополитической ситуации в целом, считают эксперты, считает эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.

По его словам, хотя сам визит Вучича в Москву не изменит глобальный баланс сил, для самой Сербии он может обернуться задержкой евроинтеграции по меньшей мере на десятилетия. Усложнится также сотрудничество с ЕС в рамках существующих программ поддержки. Что касается Роберта Фицо, то, по мнению эксперта, его ситуация несколько сложнее. Он не является идейным сторонником "культа победы", а скорее прагматиком, пытающимся балансировать между ЕС и Россией. Несмотря на демонстративную риторику по Брюсселю, он все еще пытается сохранить баланс.

Однако, говорит Несвитайлов, Фицо успел существенно втянуться в зависимость от Москвы – прежде всего, через российский газ. Россия наращивает поставки через Турецкий поток именно в Словакию, что усиливает энергетическую уязвимость страны. В то же время, в Словакии продолжается нестабильность в коалиции, и Москва, по словам Несвитайлова, имеет влияние на крайние правые силы, что лишь усложняет ситуацию.

