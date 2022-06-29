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Финляндия и Швеция вступают в НАТО: подписан меморандум с Турцией (Видео)

Скандинавские страны идут в НАТО – Турция сняла вето

сегодня, 09:52
Автор:

Козлова Альбіна
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28 июня три страны подписали трехсторонний меморандум о процессе членства Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заверил представителей скандинавских государств, что проголосует "за" во время саммита в Мадриде. Об этом пишет Daily Sabah.

Финляндия и Швеция вступают в НАТО: подписан меморандум с Турцией (Видео)

фото Reuters

Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция "получила то, что хотела" от переговоров со Швецией и Финляндией. Между странами есть договоренности по сотрудничеству в борьбе с террористической группой РПК и террористическими группами Гюлениста, Финляндия и Швеция не окажут поддержки этим группировкам.

"Как потенциальные союзники по НАТО Финляндия и Швеция оказывают свою полную поддержку Турции против угроз ее национальной безопасности. Финляндия и Швеция решительно отвергают и осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, обязуются предотвращать деятельность РПК и всех других террористических организаций и их расширений, а также деятельность лиц в аффилированных и вдохновенных группах или сетях, связанных с этими террористическими организациями", – говорится в меморандуме. Стороны договорились депортировать подозреваемых по запросам Анкары. Переговоры продолжались два часа.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поздравила союзников с "очень хорошим соглашением" с Турцией и сказала, что этот шаг сделает альянс более крепким.

"Сделать следующий шаг к полноценному членству в НАТО, конечно, важно для Швеции и Финляндии. Но это также очень важный шаг для НАТО, потому что наши страны будут обеспечивать безопасность в НАТО", — сказала она.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также приветствовал согласие Турции отказаться от своих возражений против членства Финляндии и Швеции в НАТО.

"Фантастические новости, когда мы начинаем саммит НАТО. Членство Швеции и Финляндии сделает наш блестящий альянс сильнее и безопаснее", — написал Джонсон в Twitter.

В среду, 29 июня, по словам генсека Столтенберга, лидеры НАТО официально пригласят Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

"Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, который решает вопросы, касающиеся турецких проблем, в том числе экспорта оружия и борьбы с терроризмом", — сказал Столтенберг после переговоров в Мадриде.

Президент Турции добавил, что страны Северной Европы также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, которое было введено в ответ на операцию Анкары в Сирии в 2019 году.

Президент США Джо Байден и другие лидеры НАТО прибыли в Мадрид на саммит, который определит курс альянса на ближайшие годы. Саммит начался с ужина лидеров, который устроил король Испании Фелип VI в Королевском дворце 18-го века в Мадриде. Ранее дипломаты и лидеры Турции, Швеции и Финляндии провели множество переговоров.

Как писал портал, Франция может предоставить ракеты и другую технику для Украины.



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Источник: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-sweden-finland-sign-memorandum-on-nordic-countries-nato-bids
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