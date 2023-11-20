Финляндия направила войска к своей границе с РФ: какая причина

Финляндия 18 ноября закрыла четыре пропускных пункта с Россией. Такой шаг финского правительства вызвал возмущение среди мигрантов, которые и дальше пытаются пройти через пункты пропуска. В результате для дополнительной безопасности Финляндия направила свои войска к границе с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.

Финляндия направила войска на границу с Россией. Фото из открытых источников

Министр обороны Антти Хаккянен объяснюет, почему Финляндия закрыла четыре пропускных пункта с Россией. По его словам, в Финляндию попадают не только россияне, но и другие мигранты. Хаккянен считает, что это попытка гибридного влияния России на другие страны.

"У нас есть доказательства того, как Россия действует в Европе и других частях мира. Например, в средиземноморском кризисе беженцев есть признаки того, что ЧВК "Вагнер" действует на заднем плане по приказу России, чтобы ускорить миграционный кризис в Европе и дестабилизировать ее. В странах Балтии (Россия) продолжила миграционный кризис, чтобы дестабилизировать страны Балтии и Польшу", — объясняет Антти Хаккянен.

Несмотря на закрытие границ, мигранты из России и дальше не оставляют попыток попасть в Финляндию. Руководитель пропускного пункта Йоуко Киннунен рассказал, что российские пограничники выталкивают людей за ворота КПП и не позволяют им вернуться назад. Таким образом, они хотят организовать мигрантов, чтобы те прорвали финскую границу.

Как следствие Финляндия отправила военных, чтобы построить дополнительные сооружения, усилить охрану границы и предотвратить незаконное пересечение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Финляндии назвали страну, которая поможет завершить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что дружественная к России страна не пустила россиян. С борта сняли 20 российских туристов.