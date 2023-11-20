Финляндия направила войска к своей границе с РФ: какая причина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Финляндия 18 ноября закрыла четыре пропускных пункта с Россией. Такой шаг финского правительства вызвал возмущение среди мигрантов, которые и дальше пытаются пройти через пункты пропуска. В результате для дополнительной безопасности Финляндия направила свои войска к границе с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.
Финляндия направила войска на границу с Россией. Фото из открытых источников
Министр обороны Антти Хаккянен объяснюет, почему Финляндия закрыла четыре пропускных пункта с Россией. По его словам, в Финляндию попадают не только россияне, но и другие мигранты. Хаккянен считает, что это попытка гибридного влияния России на другие страны.
Несмотря на закрытие границ, мигранты из России и дальше не оставляют попыток попасть в Финляндию. Руководитель пропускного пункта Йоуко Киннунен рассказал, что российские пограничники выталкивают людей за ворота КПП и не позволяют им вернуться назад. Таким образом, они хотят организовать мигрантов, чтобы те прорвали финскую границу.
Как следствие Финляндия отправила военных, чтобы построить дополнительные сооружения, усилить охрану границы и предотвратить незаконное пересечение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Финляндии назвали страну, которая поможет завершить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что дружественная к России страна не пустила россиян. С борта сняли 20 российских туристов.
Обсуждения
Новости