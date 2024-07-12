Финляндия узаконила закрытие границ для мигрантов из России

Финский парламент принял закон об ужесточении правил миграции.

Финляндия усилила контроль за границей. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Reuters, депутаты финского парламента проголосовали за законопроект большинством в 167 голосов против 31.

Теперь прием заявок на предоставление убежища в Финляндии может быть временно приостановлен, а просителям может быть отказано без апелляции. Также пограничная служба страны получила полномочия отказывать потенциальным беженцам в пересечении границы, а уже въехавших — депортировать из страны без решения суда.

Законопроект разрабатывался для усиления контроля над границей с РФ, чтобы ограничить поток мигрантов через восточную границу. В 2023 году резко возрос поток мигрантов в Финляндию с территории России. В основном это были выходцы из стран Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока, которые просили у Финляндии убежища. Финская власть обвинила Россию в использовании миграции для политического давления и полностью закрыла границу.

По словам премьер-министра Петтери Орппо, Финляндия остается правовым государством, а правовое государство имеет право на защиту. Он также выразил надежду, что этот закон никогда не придется применять.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что новые правила показывают, что "Финляндия сама распоряжается своими границами". Она отметила, что если закон покажет свою эффективность в борьбе с нелегальной миграцией, Финляндия сможет вернуться к рассмотрению вопроса об открытии пограничных пунктов на российской границе для легальных путешественников, однако говорить об этом преждевременно.

"Ничто не может иметь приоритет над поддержанием национальной безопасности. Мы не можем позволить России использовать слабые места в нашем законодательстве и международных соглашениях", — додала министр финансов Риикка Пурра.