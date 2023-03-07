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Финский суд обязал страховую выплатить 2 млн евро женщине, которая упала во время гололедицы

Женщина потеряла трудоспособность, когда была студенткой и теперь имеет шанс получить компенсацию за нетрудоспособность.

сегодня, 18:25
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Автор:

Slava Kot

Окружной суд Центральной Финляндии около 10 лет рассматривал спор о страховом возмещении и вынес приговор выплатить 2 млн. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.

Финский суд обязал страховую выплатить 2 млн евро женщине, которая упала во время гололедицы

Страхова должна выплатить 2 млн евро женщине, которая упала во время гололеда. Фото из открытых источников

В марте 2013 года 23-летняя студентка поскользнулась, упала и ударилась головой о ледяную поверхность во дворе во дворе многоквартирного дома. После этого женщина подала в суд страховую компанию Pohjola Insurance и фонд студенческого жилья Финляндии KOAS.


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Приговор был вынесен после 10 лет с момента инцидента. Окружной суд Центральной Финляндии сообщил, что страховая компания должна выплатить 2 млн. евро.

"По словам адвоката истца Антти Куики, окончательная сумма еще увеличится, поскольку компенсация привязана к индексу", — сообщает издание Y le.

Как отмечено в приговоре, женщина не смогла продолжить свою карьеру в экономической сфере из-за травм, поэтому компенсация учитывает сумму за весь трудовой стаж женщины. Пока это не окончательное решение суда, и до 14 марта стороны обжаловать приговор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошла авиакатастрофа в Италии. В воздухе столкнулись два военных самолета во время тренировок. Известно, что оба пилота погибли. Причиной аварии стало выполнение общих маневров, во время которых истребители ударились крыльями. При падении самолет упал вблизи жилого дома, но пострадавших среди гражданских нет.

Также "Комментарии" писал, что стало известно имя 14-летней украинки, которую нашли без сознания на пляже в Англии. Ее доставили в больницу, где она умерла. Девушка приехала вместе с матерью в Англию, убегая от русской агрессии.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20021282
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