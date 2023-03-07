Финский суд обязал страховую выплатить 2 млн евро женщине, которая упала во время гололедицы

Окружной суд Центральной Финляндии около 10 лет рассматривал спор о страховом возмещении и вынес приговор выплатить 2 млн. евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.

Страхова должна выплатить 2 млн евро женщине, которая упала во время гололеда. Фото из открытых источников

В марте 2013 года 23-летняя студентка поскользнулась, упала и ударилась головой о ледяную поверхность во дворе во дворе многоквартирного дома. После этого женщина подала в суд страховую компанию Pohjola Insurance и фонд студенческого жилья Финляндии KOAS.

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Приговор был вынесен после 10 лет с момента инцидента. Окружной суд Центральной Финляндии сообщил, что страховая компания должна выплатить 2 млн. евро.

"По словам адвоката истца Антти Куики, окончательная сумма еще увеличится, поскольку компенсация привязана к индексу", — сообщает издание Y le.

Как отмечено в приговоре, женщина не смогла продолжить свою карьеру в экономической сфере из-за травм, поэтому компенсация учитывает сумму за весь трудовой стаж женщины. Пока это не окончательное решение суда, и до 14 марта стороны обжаловать приговор.

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