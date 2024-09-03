Фон дер Ляен назвала регион, где Путин хочет начать новую войну

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Балканах, где будоражит старые конфликты и сеет раздор в своих целях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
Урсула фон дер Ляен выступила на открытии форума Безопасности в городе Блед, Словения, где указала на угрозы, которые несет Россия в балканском регионе. По ее словам Балканы избрали путь стать частью "европейской семьи", однако Путин хочет повлечь за собой новую войну в Европе.
Урсула фон дер Ляен отметила, что российский диктатор и его приспешники начали войну в Украине и пытаются контролировать не принадлежащие им территории в других регионах.
К региону Западные Балканы обычно относят следующие страны: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Косово и Сербия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что непризнанная Украиной страна объявила о предоставлении помощи Украине.
Также "Комментарии" писали о тревожном предупреждении разведки США. По их данным, одна европейская страна может распасться до конца этого года.
Новости