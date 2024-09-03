Фон дер Ляен назвала регион, где Путин хочет начать новую войну

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Балканах, где будоражит старые конфликты и сеет раздор в своих целях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен выступила на открытии форума Безопасности в городе Блед, Словения, где указала на угрозы, которые несет Россия в балканском регионе. По ее словам Балканы избрали путь стать частью "европейской семьи", однако Путин хочет повлечь за собой новую войну в Европе.

"Текущее российское руководство, живущее в прошлом, отказывается принять эту простую реальность. Кремль пытается взбудоражить старые конфликты, сеять раздор — внутри Западных Балкан, а также между западными Балканами и остальной Европой", — сказала фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен отметила, что российский диктатор и его приспешники начали войну в Украине и пытаются контролировать не принадлежащие им территории в других регионах.

"Именно здесь, на нашем континенте, открылась одна из главных линий разлома. Россия решила сжечь мосты с европейскими соседями, ворвалась в мирную страну. Путин и его сторонники показали, что они не верят в глобальный порядок, основанный на правилах. Они считают, что могут делать все, что им вздумается, в рамках так называемых сфер влияния", — добавила фон дер Ляен.

К региону Западные Балканы обычно относят следующие страны: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Косово и Сербия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что непризнанная Украиной страна объявила о предоставлении помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о тревожном предупреждении разведки США. По их данным, одна европейская страна может распасться до конца этого года.