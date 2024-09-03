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Фон дер Ляен назвала регион, где Путин хочет начать новую войну

Урсула фон дер Ляен считает, что Кремль пытается восстановить старые конфликты внутри Западных Балкан.

сегодня, 08:50
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Slava Kot

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Балканах, где будоражит старые конфликты и сеет раздор в своих целях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Фон дер Ляен назвала регион, где Путин хочет начать новую войну

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен выступила на открытии форума Безопасности в городе Блед, Словения, где указала на угрозы, которые несет Россия в балканском регионе. По ее словам Балканы избрали путь стать частью "европейской семьи", однако Путин хочет повлечь за собой новую войну в Европе.

"Текущее российское руководство, живущее в прошлом, отказывается принять эту простую реальность. Кремль пытается взбудоражить старые конфликты, сеять раздор — внутри Западных Балкан, а также между западными Балканами и остальной Европой", — сказала фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен отметила, что российский диктатор и его приспешники начали войну в Украине и пытаются контролировать не принадлежащие им территории в других регионах.

"Именно здесь, на нашем континенте, открылась одна из главных линий разлома. Россия решила сжечь мосты с европейскими соседями, ворвалась в мирную страну. Путин и его сторонники показали, что они не верят в глобальный порядок, основанный на правилах. Они считают, что могут делать все, что им вздумается, в рамках так называемых сфер влияния", — добавила фон дер Ляен.

К региону Западные Балканы обычно относят следующие страны: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Косово и Сербия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что непризнанная Украиной страна объявила о предоставлении помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о тревожном предупреждении разведки США. По их данным, одна европейская страна может распасться до конца этого года.



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