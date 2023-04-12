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Франция блокирует поставки боеприпасов от ЕС в Украину - СМИ

Дипломаты считают, что блокирование Францией поставок боеприпасов в Украину может быть лоббированием оборонных компаний.

сегодня, 16:35
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Автор:

Slava Kot

Франция блокирует решение Европейского Союза о финансировании поставок боеприпасов на Украину. В частности, французы хотят создать условия для возмещения боеприпасов и другой техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.

Франция блокирует поставки боеприпасов от ЕС в Украину - СМИ

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Евросоюз на саммите в Брюсселе в начале марта принял решение поставлять боеприпасы в Украину. Для этого было выделено 2 млрд. евро, которые находятся в Европейском фонде мира. Это соглашение должно быть трансформировано в документ правового характера и поэтому переговоры со странами ЕС продолжаются.


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Из двух миллиардов евро половина должна пойти на возмещение поставок боеприпасов из составов государств Евросоюза. Однако у ЕС на складах недостаточно снарядов, поэтому существует предложение закупить их за пределами Евросоюза.

"Однако против этого выступила Франция. В этой ситуации решением будет приобрести боеприпасы в третьей стране на основе пожертвований, а затем возместить их из составов государства ЕС путем передачи другого оружия третьей стране. На этот счет ведутся переговоры", – сообщил чиновник ЕС изданию PAP.

Еще одна проблема касается второго миллиарда евро, который планируется направить на совместные заказы для европейской промышленности. Самые большие заказы, вероятно, получают три страны: Франции, Германии и Польши.

"Французы заблокировали решение ЕС о втором миллиарде евро. В проекте содержалось положение о том, что боеприпасы возмещаются только на основании требования Украины. Париж, однако, хочет, не объясняя почему, чтобы это положение было изъято. Это также означало бы возможность возврата средств за боеприпасы, за которыми украинская сторона не обращалась", — сообщил представитель ЕС.

Дипломаты считают, что по такому решению Франции возможно лоббирование оборонных компаний.

"Речь идет о создании механизма принудительного заказа конкретного оборудования, которое украинской стороне на самом деле может не потребоваться", — говорит дипломат ЕС.

Большинство стран ЕС выступили против этого решения. А украинские власти постоянно подчеркивают необходимость боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может изменить ход войны. Как показывают попавшие в сеть секретные материалы, в Украине заканчивают боеприпасы к системам ПВО.

Также "Комментарии" писали, что Египет отреагировал на информацию о тайных поставках 40 тыс. ракет в Россию.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1559860%2Cfrancja-blokuje-decyzje-ue-w-sprawie-finansowania-dostaw-amunicji-dla
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