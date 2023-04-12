Франция блокирует поставки боеприпасов от ЕС в Украину - СМИ

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Slava Kot
Франция блокирует решение Европейского Союза о финансировании поставок боеприпасов на Украину. В частности, французы хотят создать условия для возмещения боеприпасов и другой техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.
Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников
Евросоюз на саммите в Брюсселе в начале марта принял решение поставлять боеприпасы в Украину. Для этого было выделено 2 млрд. евро, которые находятся в Европейском фонде мира. Это соглашение должно быть трансформировано в документ правового характера и поэтому переговоры со странами ЕС продолжаются.
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Из двух миллиардов евро половина должна пойти на возмещение поставок боеприпасов из составов государств Евросоюза. Однако у ЕС на складах недостаточно снарядов, поэтому существует предложение закупить их за пределами Евросоюза.
Еще одна проблема касается второго миллиарда евро, который планируется направить на совместные заказы для европейской промышленности. Самые большие заказы, вероятно, получают три страны: Франции, Германии и Польши.
Дипломаты считают, что по такому решению Франции возможно лоббирование оборонных компаний.
Большинство стран ЕС выступили против этого решения. А украинские власти постоянно подчеркивают необходимость боеприпасов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может изменить ход войны. Как показывают попавшие в сеть секретные материалы, в Украине заканчивают боеприпасы к системам ПВО.
Также "Комментарии" писали, что Египет отреагировал на информацию о тайных поставках 40 тыс. ракет в Россию.
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