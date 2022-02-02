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Франция и страны Европы ослабляют карантинные ограничения: как пережили в ЕС волну заражений "Омикроном"

Отныне во Франции можно не носить маску на улице, а в кинотеатрах и транспорте вскоре будет позволено есть и пить

сегодня, 18:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 2 февраля, во Франции начали ослаблять карантинные ограничения. В частности, французам больше не нужно носить защитные маски на улицах, многие смогут вернуться на работу в офисы. Строгие ограничения во Франции были введены после рекордной волны больных коронавирусом в январе. Об этом пишет издание "DW", передает портал "Комментарии".

Франция и страны Европы ослабляют карантинные ограничения: как пережили в ЕС волну заражений "Омикроном"

Ослабление карантина в Европе. Фото из открытых источников

В настоящее время страны Европы постепенно ослабляют карантинные ограничения после волны заболеваний штаммом "Омикрон". Во Франции не только отменили ношение масок на улице, но и позволили работодателям возвращать работников к работе в случае необходимости. К этому времени большинство французов должны были работать из дома. Французские власти считают омикрон-вариант вируса несколько менее опасным и именно этим обосновывают свое решение. С 16 февраля во Франции откроют ночные клубы, а в общественном транспорте, концертных залах и кинотеатрах разрешат есть и пить.

Также карантинные ограничения от начала февраля отменяет Дания и Норвегия. В настоящее время такие перспективы обсуждают во властных кабинетах Германии. Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн в интервью газете Rheinische Post допустил вероятность того, что часть ограничений будет отменена, если в феврале уменьшится количество случаев инфицирования.

По данным украинского министерства здравоохранения, сегодня, 2 февраля, было зафиксировано более 35 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. 204 — умерли.

Ранее "Комментарии" писали, что по прогнозам Минздрава, в середине февраля систему здравоохранения в Украине ждут наибольшие нагрузки. На преодоление волны нужно около 8 недель. Чиновники просят украинцев соблюдать карантинные меры, избегать контактов с теми людьми, которые имеют признаки заболеваемости, носить защитные маски, избегать большого скопления людей в закрытых помещениях.

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Источник: https://www.dw.com/uk/frantsiia-poslabliuie-karantynni-obmezhennia/a-60634973?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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