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Фрегат РФ выпустил ракеты по датскому вертолету: будет ли Дания инициировать 5 статью НАТО

Министр обороны Дании созвал оборонительных представителей в парламенте, но заявил: оснований для запуска 4-й или 5-й статьи НАТО пока нет

15 сентября 2026, 12:04
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Кравцев Сергей

Инцидент с участием российского военного корабля и датского вертолета вызвал резкую реакцию в Копенгагене. Министр обороны Дании Еппе Бруус созвал представителей парламента, ответственных за оборонные вопросы, на брифинг в Фолькетинге и заявил, что ситуацию воспринимают максимально серьезно.

Фрегат РФ выпустил ракеты по датскому вертолету: будет ли Дания инициировать 5 статью НАТО

Министр обороны Дании Еппе Бруус. Фото: из открытых источников

По данным TV2, речь идет о российском фрегате, который 14 сентября выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского вертолета. В Дании расценили поведение экипажа как серьезный инцидент и намерены вызвать российского посла для объяснений.

"Мы вызываем посла на встречу. Это также проблема, поскольку это крайне непрофессиональное поведение экипажа. Существует множество способов связаться с вертолетом. Мы относимся к этому очень серьезно, но пока не дошли до такого этапа", – заявил Бруус.

В то же время датский министр обороны дал понять, что Копенгаген пока не рассматривает инцидент как ситуацию, требующую запуска механизмов коллективной обороны НАТО.

Речь идет прежде всего о 4-й и 5-й статьях Североатлантического договора. Статья 4 предусматривает консультации между союзниками, если одна страна считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость оказались под угрозой. Статья 5 является более серьезным механизмом: нападение на одного члена Североатлантического союза рассматривается как нападение на всех.

Таким образом, в Копенгагене решили не переводить инцидент в плоскость коллективной обороны, однако дипломатическая реакция уже готовится.

Отдельное внимание датская сторона обратила на способ действий русского экипажа. По словам Брууса, были другие возможности установить контакт с вертолетом без использования сигнальных ракет.

Теперь в Дании ожидается объяснение от российской стороны. В то же время инцидент демонстрирует, насколько напряженной остается ситуация вокруг военной активности России и стран НАТО в европейском регионе.

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