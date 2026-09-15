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НАТО вже не приховує, що готується до нової війни: що посилює альянс

Країни НАТО спрямовують додаткові ресурси на кіберзахист, критичну інфраструктуру та обмін розвідданими, намагаючись заздалегідь виявляти гібридні загрози

15 вересня 2026, 10:23
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Кравцев Сергей

НАТО розширює можливості протидії гібридним загрозам, які можуть включати кібератаки, диверсії та спроби дестабілізації критично важливих об'єктів. Про це заявив представник штаб-квартири альянсу, розповівши про напрямки, на яких країни-учасниці мають намір зосередити додаткові ресурси.

НАТО вже не приховує, що готується до нової війни: що посилює альянс

НАТО. Фото: з відкритих джерел

У НАТО наголошують, що сучасні загрози не завжди вимагають застосування звичайних збройних сил. Атаки на інформаційні системи, енергетичні об'єкти, транспортну інфраструктуру та інші стратегічні сектори здатні завдати серйозних збитків навіть без оголошення відкритої війни.

Одним із головних напрямків стає посилення кіберзахисту. Країни альянсу мають намір підвищувати здатність державних структур та критичної інфраструктури протистояти атакам та швидше відновлюватись після можливих інцидентів.

Окрема увага НАТО приділяє громадянській готовності. Йдеться про підвищення стійкості ключових систем та суспільства загалом, щоб потенційні противники не могли використати вразливість окремих держав для масштабного тиску.

Ще один пріоритет – тісніша координація між союзниками. За словами представника альянсу, НАТО розширює обмін інформацією та використовує різні джерела та технології для виявлення закономірностей, які можуть вказувати на підготовку чи розвиток потенційних гібридних загроз.

Такий підхід дозволяє не тільки реагувати на інциденти, що вже відбулися, але й намагатися виявляти небезпечні тенденції заздалегідь.

Представник НАТО наголосив, що альянс продовжує працювати над зміцненням стійкості стратегічних секторів та інвестує у громадянську готовність. Особливий акцент робиться на здібності держав і суспільств витримувати тиск, який може здійснюватися одразу з кількох напрямків.

Фактично, НАТО готується до протистояння, в якому лінія конфлікту проходить не лише по полю бою. Кіберпростір, інфраструктура та інформаційні системи стають частиною загальної системи безпеки, а здатність швидко розпізнавати та нейтралізувати загрози розглядається як один із ключових елементів захисту країн альянсу.

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