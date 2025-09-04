Гарантии безопасности для Украины: почему Европа разделилась на три лагеря

Страны-члены "Коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые также предусматривают развертывание войск на украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "FT", со ссылкой на собственные источники.

Ссылаясь на двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы.

Одна группа готова развернуть войска на территории Украины. С большой вероятностью это может быть Великобритания. Другая группа выступает против этого, например Италия, а большинство, в которое входит Германия, пока занимают нейтральную позицию по этому вопросу.

В то же время чиновник Елисейского дворца, который согласился говорить на условиях анонимности, заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", — сказал чиновник.

